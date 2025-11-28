Moradabad News: टेंट लगाते समय हाईटेंशन लाइन से टच हुआ लोहे का पाइप, मजदूर की हुई मौत
मुरादाबाद में टेंट लगाते समय एक मजदूर की हाईटेंशन लाइन से करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। लोहे का पाइप हाईटेंशन लाइन से छू गया, जिससे मजदूर को जोरदार झटका लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र के गांव खाइखेडा निवासी दीपक गांव सिहोराबाजे निवासी एक व्यक्ति के टेंट हाउस पर मजदूरी काम करते था। गुरुवार को मिलक सिहोराबाजे में एक शादी कार्यक्रम में दीपक टेंट लगाने के लिए गए था।
टेंट के पाइप को जैसे ही दीपक ने ऊपर उठाया तो बराबर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से पाइप टच हो गया। करंट लगने से दीपक गंभीर रूप से झुलस गया। इससे शादी कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई।
मजदूर को स्वजन मूंढापांडे सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने बताया कि जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर भेजा गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्वजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।