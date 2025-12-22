आधी रात को विकास मंजिल में मची अफरा-तफरी, दमकल की 8 गाड़ियों ने बमुश्किल पाया काबू
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कोतवाली क्षेत्र के आबकारी भवन के पास स्थित विकास मंजिल के बेसमेंट में बनी तीन दुकानों में शनिवार देर रात आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक दुकान में शार्ट सर्किट से लगी आग कुछ ही मिनटों में तीन अन्य दुकानों तक पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने आठ गाड़ियों की मदद से करीब चार घंटे बाद आग पर काबू पाया।
गनीमत रही कि आग ऊपरी मंजिल पर बनी दुकानों तक नहीं पहुंची। आग से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। जीएमडी रोड स्थित विकास मंजिल के बेसमेंट में कंजरी सराय निवासी जगदीश लाल की रस्सी व वाइपर समेत अन्य सामान की दुकान, सोनी की फाइबर व लोहे की शीट की दुकान और दीपक कुमार की इन्वर्टर की दुकान है।
शनिवार रात करीब 12 बजे इन दुकानों से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते दुकानों से ऊंची लपटें उठने लगीं। चौकीदार ने दुकान मालिकों के साथ ही अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग की भयावहता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी बुलाया गया।
दमकल ने आठ गाड़ियों की मदद से करीब चार घंटे में काबू पाया। सीओ सुनीता दहिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।
विकास मंजिल में रहता है कूड़ा, पहुंचते हैं बाहरी लोग
विकास मंजिल में पहले भी आग लगने की घटना हो चुकी है। यहां पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। बाहरी लोग भी पहुंचते हैं। बताया जाता है कि तमाम नशेड़ी पहुंचकर यहां पर शराब पीते हैं और जलती बीड़ी-सिगरेट इधर-उधर फेंक देते हैं। पहले जब आग लगी थी तो कूड़े के ढेर से ही चिंगारी निकली थी। इसके बाद भी वहां पर साफ-सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया गया।
आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग लगने की वजह प्रथम दृश्य शाट सर्किट लग रहा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
- डा. राजीव कुमार पांडेय, मुख्य अग्निशमन अधिकारी
