    इंस्टाग्राम वाले प्यार के लिए पत्नी ने छोड़ा पति, थाने में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी संग हुई विदा

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:41 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला ने इंस्टाग्राम पर हुए प्यार के लिए अपने पति को छोड़ दिया। थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसके बाद महिला अपने ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    संवाद सूत्र, कुंदरकी (मुरादाबाद)। कुंदरकी क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता की इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पड़ोसी गांव के युवक से बातचीत शुरू हो गई। विवाहिता की इंटरनेट मीडिया पर हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और आखिरकार महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने उसके घर पहुंच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहां रहने की जिद करने लगी। इस बीच विवाहिता का पति स्वजन संग पत्नी के प्रेमी के घर पहुंच गए। पुलिस भी बुला ली गई, लेकिन विवाहिता के प्यार के आगे पति झुक गया। पत्नी को उसके प्रेमी के घर छोड़ चले गए। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का लगभग छह वर्ष पहले क्षेत्र के ही एक युवक से विवाह हुआ था।

    करीब छह माह पहले उसकी जान-पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से पड़ोसी गांव निवासी एक युवक से हुई। शुरू में बातचीत सामान्य रही, लेकिन धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और यह रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया। बताया जाता है कि विवाहिता शादीशुदा होने के बावजूद लगातार प्रेमी के संपर्क में रही।

    12 दिसंबर को वह अचानक अपना ससुराल छोड़कर प्रेमी के गांव पहुंच गई और उसके घर में रहने लगी। इसकी जानकारी मिलने पर प्रेमी के स्वजन ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रही। बुधवार को जब यह बात महिला के मायके और ससुराल पक्ष को पता चली तो दोनों पक्ष गांव पहुंच गए।

    इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और काफी देर तक पंचायत स्तर पर बातचीत चलती रही। इसी बीच विवाहिता ने कुंदरकी थाने पहुंचकर अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट करने, शराब के नशे में प्रताड़ित करने और संतान न होने का ताना देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया। बाद में फिर से पुलिस की मौजूदगी में गांव के पंच भी एकत्र हो गए।

    देर शाम महिला ने स्पष्ट रूप से पति के साथ रहने से इन्कार करते हुए प्रेमी के साथ गृहस्थी बसाने का निर्णय ले लिया। इंस्पेक्टर जसपाल सिंह ने बताया कि महिला द्वारा शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन बाद में उसने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई। इस पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।

     

