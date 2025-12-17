रिश्तों का कत्ल: कहीं जेठ ने तमंचे के बल पर लूटी अस्मत, तो कहीं बहनोई ने बनाया शिकार

जागरण संवाददाता, भोजपुर/ मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में जेठ ने तमंचे के बल पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर ससुरालियों ने मारपीट की। जबकि भोजपुर क्षेत्र में बहनोई ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करते हुए अश्लील वीडियो भी बना ली। महिला पर निकाह करने का भी दबाव बनाया। दोनों थानों की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

घटना नंबर : एक अगवानपुर नगर के एक मुहल्ले में रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने सिविल लाइंस पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 21 जून 2025 में उसकी शादी डिलारी क्षेत्र के गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद पति उससे दूरी बनाकर रहता था। महिला ने पति से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी शादी जबरदस्ती करा दी गई है।

पति का बड़ा भाई आए दिन उसके साथ छेड़खानी करता था। 24 जून 2025 को वह अपने कमरे में अकेली थी। उसका पति बाहर गया था। आरोप है कि इसी दौरान जेठ उसके कमरे में घुस गया और तमंचा दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने अगले दिन अपने पति, पति की भाभी, चाचा और दूसरे भाई से शिकायत की तो सभी लोग भड़क गए।

पति का चाचा और दूसरे भाई ने धमकाया। उसके साथ छेड़खानी की। वह अपनी जान बचाकर भाई के साथ मायके चले गई। वहां मायके को आपबीती सुनाई। इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना ने बताया कि पति, जेठ, जेठानी, चचेरा ससुर देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच की जा रही है।

घटना नंबर : दो भोजपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि जिला रामपुर के टांडा क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के बहनोई का घर आना जाने था। आरोपित गलत नजर रखता था। कुछ दिनों पहले महिला घर पर अकेली थी। तभी बहनोई घर पहुंच गया। आरोपित ने महिला को अकेला देख दुष्कर्म किया।