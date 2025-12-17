करोड़पति बनने चले थे, 'कंगाल' कर गए ठग! मुरादाबाद में 300 दिनों में 13 करोड़ स्वाहा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले में साइबर ठगी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार जागरुकता अभियान चलाने और कार्रवाई के बावजूद ठगों का जाल फैलता ही जा रहा है। हालात यह हैं कि मुनाफे के लालच में आकर मुरादाबाद के लोग बीते दस महीनों में करीब 13 करोड़ रुपये गंवा चुके हैं।

यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि साइबर अपराधी किस तरह नए-नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस साल साइबर ठगी के अधिकांश मामले ट्रेडिंग के नाम पर सामने आए हैं। ठग खुद को बड़ी निवेश कंपनियों, ट्रेडिंग एक्सपर्ट या आनलाइन प्लेटफार्म का प्रतिनिधि बताकर व्यापारियों और कारोबारियों को मोटे मुनाफे का झांसा दे रहे हैं।

शुरू में छोटी रकम पर मुनाफा दिखाकर भरोसा जीता जाता है और फिर बड़ी रकम निवेश कराई जाती है। जैसे ही पीड़ित मोटी रकम खाते में डालता है, ठग संपर्क तोड़ लेते हैं और पैसा गायब हो जाता है। इस साल अब तक साइबर थाने में ठगी के 29 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 17 मुकदमे दर्ज हुए थे।

पिछले साल जहां ठगी की कुल रकम करीब 11 करोड़ रुपये थी, वहीं इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 13 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इससे साफ है कि ठगी के मामलों में न सिर्फ संख्या बढ़ी है, बल्कि ठगी की रकम भी लगातार बढ़ रही है। पुलिस के अनुसार साइबर अपराधी लोगों की लालच भरी मानसिकता का फायदा उठा रहे हैं। खासकर व्यापारी वर्ग और वह लोग जो जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं, ठगों के आसान शिकार बन रहे हैं।

मुरादाबाद में सबसे बड़ी ठगी हुई 1.64 करोड़ की साल 2025 में अब तक की सबसे बड़ी ठगी 1.64 करोड़ रुपये की हुई है। नागफनी क्षेत्र के एक कारोबारी से ठगों ने ट्रेडिंग के नाम पर 1.64 करोड़ रुपये ठग लिए थे। इस मामले में साइबर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कुछ आरोपितों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन मुख्य आरोपित अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हो पाए है।