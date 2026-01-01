नए साल 2026 के स्वागत में डूबा शहर, गीत, संगीत व आतिशबाजी के बीच मना जश्न

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। वेलकम-2026... नए साल के स्वागत में बुधवार रात मुरादाबाद पूरी तरह उत्सव नगरी में तब्दील हो गया। शाम ढलते ही शहर की धड़कन तेज हो गई और जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां बारह की ओर बढ़ीं, उत्साह अपने चरम पर पहुंचता गया।

सड़कें, बाजार, होटल, रेस्तरां, रूफ टाप और घर-हर जगह उल्लास, संगीत और रोशनी की छटा बिखरी। डीजे की थाप, लाइव बैंड की धुनों और तालियों की गूंज के बीच शहरवासियों ने पुराने साल को विदाई दी और पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत किया।

रात ठीक 12 बजे जैसे ही आतिशबाजी शुरू हुई, आसमान रंगीन रोशनी से जगमगा उठा। धमाकों और पटाखों की गूंज से माहौल दीपावली सरीखा नजर आया। बुध बाजार, गंज बाजार, मंडी चौक, जीएमडी रोड, कचहरी रोड, रामगंगा विहार, आशियाना, नवीन नगर, बुद्धि विहार, पीतल बस्ती, कटघर, मानसरोवर कालोनी समेत शहर के अपार्टमेंट भी जश्न में डूबे नजर आए। घरों, ढाबों, कैफे और रेस्तरां में सामूहिक रूप से केक काटे गए। युवा देर रात तक गीत-संगीत पर झूमते रहे, वहीं परिवारों ने टीवी पर देश-दुनिया के न्यू ईयर कार्यक्रम देखते हुए नए संकल्पों के साथ साल की शुरुआत की।

होटलों में सजी संगीत और रोशनी की महफिल रामपुर रोड स्थित एमबी ग्रीन क्लार्क्स इन होटल में 31 दिसंबर की रात ‘दस्तक 2026 – द ग्रैंड न्यू ईयर्स ईव गाला’ का आयोजन हुआ। एलईडी डांस फ्लोर, 3 डी मैपिंग, प्रोफेशनल डांस परफॉर्मेंस और डीजे की धमाकेदार धुनों ने माहौल को ऊर्जा से भर दिया। आकर्षक एंकरिंग, बोनफायर लाउंज, किड्स कार्नर और फोटोजोन मेहमानों के लिए खास आकर्षण रहे।

कार्यक्रम में देर रात तक डांस फ्लोर पर लोगों की भीड़ जुटी रही। खास आकर्षण लकी कूपन रहा, जिसमें विजेता कपल्स को शहर के पांच प्रमुख होटलों में एक रात ठहरने की निशुल्क सुविधा दी गई। रूफ टाप, लाइव बैंड और युवाओं का जोश शहर के पंचसितारा होटल के बेलेसिमा पुल लान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। यहां लाइव बैंड ‘डेजलिंग बॉयज’ की प्रस्तुति ने युवाओं और परिवारों को जमकर झुमाया। होटल प्रबंधन के अनुसार कपल एंट्री व बच्चों की अलग-अलग पैकेज के साथ एंट्री दी गई। यहां गीत संगीत की बेला पर कपल डांस हुए तो वहीं बच्चों ने भी मस्ती की।

दीनदयाल नगर स्थित सिल्वर स्पून में भी नए साल का जश्न मनाया गया। कांठ रोड के अमारा होटल के रूफ टाप पर भी युवाओं ने नए साल की रात जमकर धमाल मचाया। दिल्ली समेत अन्य शहरों से आए कलाकारों की प्रस्तुतियों ने जश्न को और यादगार बना दिया।

नए साल पर नए संकल्प जश्न के बीच शहरवासियों ने 2026 के लिए नए संकल्प भी लिए। किसी ने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देने का संकल्प लिया तो किसी ने शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक सरोकारों में योगदान देने की बात कही। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी ने नए साल को बेहतर, खुशहाल और प्रगतिशील बनाने की कामना की।