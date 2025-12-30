मुरादाबाद में MDA का एक्शन, 44 बारीपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने पाकबड़ा क्षेत्र के ग्राम बारीपुर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। एमडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ पाकबड़ा क्षेत्र के ग्राम बारीपुर में कार्रवाई की। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के निर्देश पर एमडीए की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से विकसित की जा रही प्लाटिंग को ध्वस्त कराया।
बारीपुर क्षेत्र में करीब चार बीघा जमीन पर असगर और आठ बीघा भूमि पप्पू के द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। न तो लेआउट प्लान स्वीकृत था और न ही विकास प्राधिकरण से किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी।
शिकायत मिलने और जांच कराने के बाद एमडीए ने बुलडोजर चलवाए। सहायक अभियंता योगेश गुप्ता, अवर अभियंता देवेंद्र यादव एवं अवर अभियंता शिव प्रकाश शुक्ला की मौजूदगी में कार्रवाई हुई।
प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाई गई सड़कें, प्लाटों की चिह्नांकन व्यवस्था एवं अन्य निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया।
कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। एमडीए सचिव सचिव पंकज वर्मा ने अपील की कि भवन निर्माण या प्लाट खरीदने से पूर्व संबंधित मानचित्र एवं लेआउट प्लान की स्वीकृति अवश्य जांच लें।
