मुरादाबाद में MDA का एक्शन, 44 बारीपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। एमडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ पाकबड़ा क्षेत्र के ग्राम बारीपुर में कार्रवाई की। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के निर्देश पर एमडीए की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से विकसित की जा रही प्लाटिंग को ध्वस्त कराया।

बारीपुर क्षेत्र में करीब चार बीघा जमीन पर असगर और आठ बीघा भूमि पप्पू के द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। न तो लेआउट प्लान स्वीकृत था और न ही विकास प्राधिकरण से किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी।