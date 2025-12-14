शराब में धुत रोडवेज ड्राइवर ने ई-रिक्शा को रौंदा, टक्कर मारकर भागते समय गैस वाहन से भिड़ा; भीड़ ने बस को बनाया निशाना

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कांठ रोड नवीं वाहिनी पीएसी के सामने रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक अनिल समेत तीन यात्री घायल हो गए। यह हादसा समय करीब दोपहर दो बजे हुआ। नजीबाबाद डिपो की बस मुरादाबाद रोडवेज से नजीबाबाद जा रही थी। जिसमें 45 यात्री सवार थे।

हादसे के बाद बस दौड़ाकर भाग रहे चालक ने पीएसी तिराहे पर गैस सिलिंडर लदे वाहन में भी टक्कर मार दी। इस हादसे से गुस्साए लोगों ने बस रुकवा ली और चालक की पिटाई कर दी। साथ ही बस में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर मेडिकल कराया, जिसमें एल्कोहल की पुष्टि हुई है। हादसे से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।

मुरादाबाद रोडवेज से निकलने के बाद बस कांठ रोड से निकल रही थी। यात्रियों के अनुसार, चालक ने शहर के अंदर से ही बस की स्पीड बढ़ा दी थी। पीलीकोठी तिराहे के पास यात्रियों ने उसे टोका भी था लेकिन, उसने स्पीड कम नहीं की। सिविल लाइंस में नवीं वाहिनी पीएसी के पास उसने ई रिक्शा में टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज लगी कि ई रिक्शा दूर जाकर पलट गया। सवारियां भी सड़क पर इधर-उधर गिर गईं। हादसे में आशियाना कालोनी निवासी ई रिक्शा चालक अनिल को गंभीर चोटें लगी। इसमें तीन महिला यात्री भी घायल हो गईं। हादसे के बाद चालक ने करीब आधा किलोमीटर दूर पीएसी तिराहे पर गैस सिलिंडर लदे वाहन में भी टक्कर मार दी।

इसके बाद मौके पर लोग जुट गए। बस में सवार यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और बस को रुकवा लिया। इसके बाद भीड़ ने चालक को नीचे खींच लिया। चालक की जमकर पिटाई की। इसके बाद बस में तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। जिससे कांठ रोड पर जाम लग गया।