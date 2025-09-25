Moradabad News: गर्भवती की मौत के दो महीने बाद अस्पताल पर लगी सील, जांच के बाद हुई कार्रवाई
मुरादाबाद में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी अस्पताल को सील कर दिया। परिजनों की शिकायत के बाद जांच हुई जिसमें अस्पताल का पंजीकरण न होने की बात सामने आई। जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कस्बा और गांवोो में बैठे झोलाछाप मरीजों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। गर्भवती की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को प्राइवेट अस्पताल को सील कर दिया। बता दें कि दो माह पहले सामान्य प्रसव के लिए भर्ती की गई महिला का आपरेशन कर दिया। हालत बिगड़ने पर महिला की हालत खराब हो गई थी। उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया था। जहां रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया था।
शिकायती पत्र मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई थी। इस अस्पताल का सीएमओ कार्यालय में पंजीयन नहीं था। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आकांक्षा अस्पताल को सील करा दिया। थाने में भी सील कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है।- डॉ. संजीव बेलवाल, एसीएमओ
