Moradabad News: गर्भवती की मौत के दो महीने बाद अस्पताल पर लगी सील, जांच के बाद हुई कार्रवाई

मुरादाबाद में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी अस्पताल को सील कर दिया। परिजनों की शिकायत के बाद जांच हुई जिसमें अस्पताल का पंजीकरण न होने की बात सामने आई। जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कस्बा और गांवोो में बैठे झोलाछाप मरीजों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। गर्भवती की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को प्राइवेट अस्पताल को सील कर दिया। बता दें कि दो माह पहले सामान्य प्रसव के लिए भर्ती की गई महिला का आपरेशन कर दिया। हालत बिगड़ने पर महिला की हालत खराब हो गई थी। उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया था। जहां रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया था।

स्वजन ने महिला की मौत पर हंगामा काटा था। स्वजन की शिकायत के बाद जांच हुई। दो माह बाद अस्पताल को सील किया गया। दरअसल, यह मामला मूंढापांडे के मिलक कामरू का है। भानु प्रकाश ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र सतपाल ने अपनी पत्नी शशि को प्रसव के लिए दलपतपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया था। चिकित्सक ने सामान्य प्रसव का दावा किया था। प्रसव के समय आपरेशन की बात कही। इसके बाद चिकित्सक ने आपरेशन कर दिया। महिला ने बेटे को जन्म दिया।

ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही महिला की हालत बिगड़ गई। फिर वहां से हायर सेंटर ले जाने के लिए कह दिया गया। रास्ते में महिला की मौत हो गई। दलपतपुर में स्वजन ने हंगामा काट दिया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया था। इसके बाद स्वजन ने सीएमओ और एसएसपी से शिकायत की।

शिकायत के बाद नोडल अधिकारी डॉ. संजीव बेलवाल ने जांच शुरू की। तीन बार सीएमओ कार्यालय में बुलाने के लिए नोटिस दिए गए। जिससे चिकित्सक का पक्ष लिया जा सके। लेकिन, एक भी नोटिस का जवाब नहीं मिला। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया।