    मुरादाबाद में मोबाइल ना देने पर दोस्तों ने फल विक्रेता को मारी गोली, बर्थ-डे पार्टी से लौटते समय किया कांड

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मोबाइल फोन नहीं देने पर फल विक्रेता मोहित को उसके दोस्तों ने पेट में गोली मार दी। मुरादाबाद में गुरुवार देर रात की वारदात में लहूलुहान फल विक्रेता की अपेक्स अस्पताल में हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपित दोस्त अनुज वर्मा, शिवम, मोहित और शक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

    रामपुर निवासी संजय सैनी अपनी पत्नी कंचन और बेटे मोहित सैनी के साथ मंडी में फल का ठेला लगाते हैं। कंचन ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि गुरुवार शाम बेटा जन्मदिन पार्टी में गया था। गुरुवार रात नौ बजे लौटते समय उसके दोस्त अनुज, शिवम, मोहित और शक्ति ने उसकी बाइक रुकवा ली।

    इन लोगों ने मोबाइल फोन मांगा, लेकिन मोहित ने इन्कार किया। इसके बाद एक ने तमंचा निकालकर गोली मार दी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।