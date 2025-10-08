मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र के नया गांव में बिजली विभाग की टीम पर चेकिंग के दौरान हमला हुआ जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल हो गए। टीम बिजली चोरी पकड़ने गई थी जहाँ मोहम्मद अकरम के घर में चोरी पाई गई। विरोध करने पर भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र के नया गांव में चेकिंग करने पहुंची बिजली विभाग की टीम का विरोध कर दिया। टीम को घेरकर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बिजली विभाग की टीम को बचाने का प्रयास किया तो अभद्रता करते हुए वर्दी फाड़ दी। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हमले में पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल हो गए। जेई के शिकायती पत्र के आधार पर मोहम्मद अकरम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

पीटीसी बिजली उपखंड के जेई रवि कुमार गुप्ता मंगलवार सुबह टीम और पुलिस कर्मियों के साथ सिविल लाइंस क्षेत्र के नया गांव क्षेत्र में बिजली चेकिंग पर गए थे। टीम ने नया गांव निवासी मोहम्मद अकरम के मकान में चेकिंग करनी शुरू कर दी। घर में चोरी से बिजली इस्तेमाल की जा रही है। टीम में मौजूद कर्मचारियों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया।

इसी दौरान मोहम्मद अकरम ने शोर मचाकर अपने स्वजन और मोहल्ले के लोगों को बोल लिया। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने टीम को घेर लिया। लाठी डंडों से टीम पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई।

वर्दी फाड़ दी। इस हमले में प्रवर्तन दल में अवर अभियंता श्योराज सिंह, संजीव चौरसिया, सुशील कुमार सिंह, अजय कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल रिहान अहमद, अजय कुमार, अनुज कुमार, राहुल कुमार, अजय कुमार मौर्य, सुरेश सैनी, गौरव दुबे और अभय कुमार घायल हो गए।