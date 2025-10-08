मुरादाबाद में 50 से अधिक महिलाएं गो-तस्करी में संलिप्त, अब तक पांच महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस

मुरादाबाद के मूढापांडे इलाके में गो-तस्करी के एक मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस अवैध कारोबार में 50 से अधिक महिलाएं शामिल हैं जो गोकशी के बाद गोमांस की सप्लाई का काम करती हैं। ये महिलाएं घरेलू महिला के रूप में रहकर इस धंधे को अंजाम दे रही थीं जिससे किसी को शक नहीं होता था।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र में गो-तस्करी और गोकशी की घटनाएं लगातार पुलिस के लिए चिंता का विषय बनी हुई थीं, लेकिन अब इस नेटवर्क से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसने पुलिस महकमे को भी हैरान कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ताजा खुलासे के अनुसार, इस अवैध कारोबार में पुरुषों के साथ-साथ 50 से अधिक महिलाएं भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये महिलाएं गोकशी के बाद गोमांस की सप्लाई का कार्य कर रही थीं। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, ये महिलाएं लंबे समय से गुप्त रूप से इस नेटवर्क का हिस्सा बनी हुई थीं। उनका मुख्य काम गो-हत्या के बाद मांस को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना था। चूंकि महिलाएं आमतौर पर पुलिस की निगरानी से बाहर रहती हैं और उन पर आसानी से शक नहीं किया जाता, इसलिए वे इस अवैध धंधे को बड़ी ही सफाई से अंजाम दे रही थीं।

पुलिस के अनुसार, कुछ महिलाएं तो गली-मोहल्लों में घरेलू महिला के रूप में रहकर इस कार्य को अंजाम देती थीं, जिससे किसी को शक भी नहीं होता था। हाल ही में पुलिस ने गोकशी से जुड़ी कई घटनाओं की जांच के दौरान कुछ संदिग्ध महिलाओं पर नजर रखी। सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से जब इन महिलाओं की गतिविधियों पर नजर डाली गई, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच के बाद अब तक 50 से अधिक महिलाओं के नाम सामने आए हैं, जो इस काले धंधे में लिप्त पाई गई हैं।