वोट दो या फिर अंगूठा… इतना कहते ही काट दी उंगली, यूपी में पंचायत चुनाव से पहले ही हुई हिंसा

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंचायत चुनाव से पहले एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। राजू नामक एक युवक ने आरोप लगाया है कि अरुण प्रेम सिंह और सुरजीत नामक तीन लोगों ने उसे जबरन रोका और धमकी दी कि वोट दो या फिर अंगूठा दो। विरोध करने पर आरोपियों ने राजू पर चाकू से हमला कर उसकी एक उंगली काट दी।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ‘वोट दो या फिर अंगूठा’ कहकर पंचायत चुनाव से पहले ही मुरादाबाद में रंजिशन एक युवक की अंगुली काट दी गई। पीड़ित ने तीन लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजू ने बिलारी थाने में दी तहरीर में बताया कि पांच अक्टूबर शाम वह मजदूरी कर घर लौट रहा था। गांव के चौराहे पर पहले से ही इंतजार कर रहे गांव अरुण, प्रेम सिंह और सुरजीत ने उसे जबरन रोका और कहा कि चुनाव में किसी और को वोट देगा?

मना करने के बावजूद तीनों रास्ता रोके रहे और बोले कि तू किसी दूसरे को वोट देगा। चुनाव अभी दूर है, कहकर विरोध किया तो तीनों मिलकर राजू को पीटने लगे। राजू के मुताबिक उसने खुद को बचाने की कोशिश की तो तीनों बोले-‘वोट दो या फिर अंगूठा दो’ कहकर चाकू से वार करते हुए मेरे सीधे हाथ की एक अंगुली काट दी। किसी तरह तीनों से खुद को छुड़ाकर लहूलुहान राजू घटनास्थल से भागने लगा।