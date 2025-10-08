Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वोट दो या फिर अंगूठा… इतना कहते ही काट दी उंगली, यूपी में पंचायत चुनाव से पहले ही हुई हिंसा

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:23 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंचायत चुनाव से पहले एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। राजू नामक एक युवक ने आरोप लगाया है कि अरुण प्रेम सिंह और सुरजीत नामक तीन लोगों ने उसे जबरन रोका और धमकी दी कि वोट दो या फिर अंगूठा दो। विरोध करने पर आरोपियों ने राजू पर चाकू से हमला कर उसकी एक उंगली काट दी।

    prefferd source google
    Hero Image
    वोट दो या फिर अंगूठा… इतना कहते ही काट दी उंगली, यूपी में पंचायत चुनाव से पहले ही हुई हिंसा

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ‘वोट दो या फिर अंगूठा’ कहकर पंचायत चुनाव से पहले ही मुरादाबाद में रंजिशन एक युवक की अंगुली काट दी गई। पीड़ित ने तीन लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    राजू ने बिलारी थाने में दी तहरीर में बताया कि पांच अक्टूबर शाम वह मजदूरी कर घर लौट रहा था। गांव के चौराहे पर पहले से ही इंतजार कर रहे गांव अरुण, प्रेम सिंह और सुरजीत ने उसे जबरन रोका और कहा कि चुनाव में किसी और को वोट देगा? 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मना करने के बावजूद तीनों रास्ता रोके रहे और बोले कि तू किसी दूसरे को वोट देगा। चुनाव अभी दूर है, कहकर विरोध किया तो तीनों मिलकर राजू को पीटने लगे। 

    राजू के मुताबिक उसने खुद को बचाने की कोशिश की तो तीनों बोले-‘वोट दो या फिर अंगूठा दो’ कहकर चाकू से वार करते हुए मेरे सीधे हाथ की एक अंगुली काट दी। किसी तरह तीनों से खुद को छुड़ाकर लहूलुहान राजू घटनास्थल से भागने लगा। 

    इसी दौरान पीड़ित का छोटा भाई मौके पर पहुंच गया। आरोपितों ने उसे भी पीटा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने देर रात तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।