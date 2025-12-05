मुरादाबाद मंडल में रिश्वत का गणित! कुल 16 ट्रैप, आधे केस सिर्फ इन 'दो' भ्रष्ट विभागों के

अनुज मिश्र, जागरण, मुरादाबाद। मंडल में बिजली और राजस्व विभाग भ्रष्टाचार में नंबर-1 है। जी हां, भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) की ओर से जनवरी 2025 से अब तक की गई कार्रवाई में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है। जनवरी से अब तक हुए कुल 16 ट्रैप में करीब आधे मामले सिर्फ बिजली और राजस्व विभाग से जुड़े हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिजली विभाग में चार जबकि राजस्व विभाग में तीन ट्रैप हुए। रिश्वतखोर कार्मिकों को जेल भेजा गया। इसके साथ टीम ने शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, नहर विभाग, बाल विकास, सहकारी बैंक, चकबंदी विभाग व पुलिस विभाग में ट्रैप की कार्रवाई की। भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) मुरादाबाद मंडल थाने के आंकड़ों अनुसार, बिजली विभाग में तीन मार्च को ट्रैप की पहली कार्रवाई की गई।

बिलारी में संप्रति पेट्रोलमन रिफाकत अली को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। बिजली बिल कम करने व जुर्माना कम करने के एवज में उसने तत्कालीन उपखंड अधिकारी अमेंद्र यादव के इशारे पर रिश्वत ली। उसके बयानों पर एंटी करप्शन ने एसडीओ को भी आरोपित बनाया। रिफाकत अली को जेल भेजा गया। सात दिन बाद बिजली विभाग में ही अमरोहा में मामला पकड़ा गया।

शिकायतकर्ता का बिजली बिल ठीक कराने के एवज में 45 हजार रुपये की वसूली की गई। टीम ने जेई रत्नेश कुमार व लाइन मैन पुष्पेंद्र को मुकदमे में नामजद किया। चार महीने बाद सात जुलाई को फिर मुरादाबाद में बिजलीकर्मी 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। मुकदमे में संप्रति कार्यालय सहायक ब्रजेश कुमार को नामजद किया गया।

21 अगस्त को मुरादाबाद में ही फिर 55 सौ रुपये रिश्वत लेते बिजली कर्मी पकड़ा गया। पेट्रोलमैन अंकुश शर्मा व लिपिक राजीव सैनी नामजद हुए। राजस्व विभाग में पहला ट्रैप रामपुर में हुआ। 30 जून को एसडीएम मिलक कार्यालय मे संबद्ध संविदा कर्मी शिव कुमार 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। दूसरा ट्रैप बिलारी में हुआ।

17 जुलाई को राजस्व लेखपाल दिनेश चौधरी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। राजस्व विभाग में तीसरा ट्रैप संभल में हुआ। संप्रति राजस्व लेखपाल कृष्णेन्द्र कुमार सक्सेना को 12 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। आरोपित ने विरासत में मृतक के अविवाहित पुत्री का नाम दर्ज करने के एवज में रिश्वत ली थी।