'प्लेट में जहर...', मुरादाबाद के गली-मोहल्ले से जंक फूड के खिलाफ उठी आवाज

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जंकफूड से अमरोहा की अहाना की मौत के बाद दैनिक जागरण के अभियान के साथ जनआंदोलन बढ़ रहा है। अभियान में स्कूल, कालेज और महिलाओं के बाद अब संगठनों ने भी जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है।

नागरिक सेवा समिति संगठन ने मंगलवार को मुहल्ला लाल मस्जिद बाड़ा शाह सफा में जंकफूड के खिलाफ बच्चों को जानकारी दी। बच्चों और युवाओं को जंक फूड के दुष्प्रभाव के बारे में बताया। मोहल्ले, बाजार क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से संवाद किया।

संगठन अध्यक्ष अली वारिस ने बताया कि लगातार फास्ट फूड खाने से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फैटी लिवर और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। संगठन सदस्यों के अनुसार, स्वाद के चक्कर में सेहत से समझौता करना आने वाली पीढ़ी के लिए घातक साबित हो सकता है।

अभियान से जुड़े अली वारिस ने बताया कि कई जगहों पर खुले में बिक रहे फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाला मैदा, खराब तेल और मिलावटी सामग्री स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए रंग-बिरंगे पैकेट और सस्ते दाम का सहारा लिया जा रहा है, जिससे वे आसानी से इसकी ओर खिंच जाते हैं।

हम सब मिलकर फास्ट फूड रोकेंगे। इसी कारण अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे बच्चों की खानपान की आदतों पर ध्यान दें। संगठन सदस्याें ने लोगों से अपील की है कि वे घर का ताजा और पौष्टिक भोजन अपनाएं, स्थानीय व पारंपरिक व्यंजनों को प्राथमिकता दें और बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखें।