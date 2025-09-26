बर्तन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ने की खुदकुशी, फंदे से लटकती लाश देख चीख पड़े कर्मचारी

मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में एक बर्तन फैक्ट्री में काम करने वाले युवक आकाश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अन्य कर्मचारियों ने सुबह शव को लटका हुआ पाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। मृतक रामपुर के टांडा का निवासी था।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । मझोला क्षेत्र में बर्तन फैक्ट्री में रहकर काम करने वाले युवक आकाश ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। गुरुवार को सुबह अन्य कर्मचारी फैक्ट्री में आए तो शव फंदे से लटका देखा। पुलिस ने शव फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। युवक ने खुदकुशी क्यों की इसके कारणों का पता नहीं चल सका।

नया मुरादाबाद निवासी आकाश वर्मा की मझोला क्षेत्र के शिव नगर जयंतीपुर आयशा मस्जिद के पास कान्हा मेटल के नाम से बर्तनों की फैक्ट्री है। रामपुर के टांडा अंतर्गत सैदनगर निवासी आकाश पिछले दो साल से फैक्ट्री में ही बने एक कमरे में रहकर काम करते थे। आकाश के पिता तेजपाल उर्फ गप्पू ने बताया कि बुधवार की शाम बेटे से फोन पर बात हुई थी।

चीख पड़े कर्मचारी उस समय सही तरह से बात की थी। उधर रात में किसी समय आकाश ने कमरे में फंदा बनाकर लटक गया। गुरुवार को सुबह फैक्ट्री में काम करने वाले अन्य कर्मचारी पहुंचे तो शव फंदे पर लटका देख चीख पड़े। शोर शराबा सुनकर अन्य लोग भी एकत्र हो गए।