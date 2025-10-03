Language
    लूट के इरादे से हत्या या फिर 'साइको किलिंग'? एक ही पैटर्न पर दो महिलाओं के मर्डर से पुलिस भी हैरान

    By sachin choudhary Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:11 PM (IST)

    मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में फूलवती और उत्तराखंड के जसपुर में ओमवती की हत्या का रहस्य गहराता जा रहा है। दोनों ही महिलाओं की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई या किसी साइको किलर ने अंजाम दिया पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवा रही है।

    लूट के इरादे से हुई हत्या या फिर साइको किलर।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा क्षेत्र रेडीमेड गारमेंट्स संचालक की मां फूलवती और उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र के मुरलीवाला में ओमवती की हत्या की गुत्थी अभी तक दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर सुलझा नहीं पा रही है।

    हत्या लूट के इरादे से हुई या फिर किसी साइको किलर ने घटना को अंजाम दिया इस एंगल पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। अब तक दोनों राज्यों की पुलिस 30 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन हत्यारोपितों तक पहुंचने का कोई भी क्लू पुलिस के हत्थे नहीं लगा है

    अब पुलिस कुछ मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवा रही है। ठाकुरद्वारा के तरुण गारमेंट्स के मालिक मनोज कुमार की मां फूलवती 23 सितंबर को घर से ठाकुरद्वारा के लिए निकली थी, लेकिन वह रास्ते से लापता हो गई थी।

    27 सितंबर को मालपुरी खालसा के पास नहर में कोफूलवती का शव मिला था। फूलवती की हत्या गला दबाकर की थी और आरोपित मंगलसूत्र, कुंडल और पाजेब लूटकर ले गए थे। वहीं दस सितंबर को उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र के मुरलीवाला गांव निवासी ओमवती पत्नी राजेंद्र सिंह की थी हत्या हुई थी।

    इनके साथ भी लूटपाट की गई थी। जांच फूलवती और ओमवती की हत्या के मामले में काफी समानताएं है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों की उम्र 65 वर्ष है। दोनों ही घर से निकली थी। दोनों के साथ घटना को अंजाम ऐसी जगह दिया गया है, जहां सुनसान क्षेत्र है वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है। दोनों के ही शव साड़ी में लिपटे मिले है।

    दोनों घटनाओं की जानकारी से पहले दोनों राज्यों की पुलिस मृतकों के करीबियों पर शक जाहिर करते हुए जांच कर रही थी, लेकिन जब दोनों हत्याओं का पैटर्न एक होने की जानकारी मिली तो पुलिस की जांच बदल गई।

    अब पुलिस मान रही है कि या तो दोनों महिलाओं की हत्या लूट करने के इरादे से की गई है या फिर इस हत्याकांड में कोई साइको किलर शामिल हैं। इन हत्याकांड में पुलिस के मुखबिर भी नाकाम हो गए। दोनों राज्यों की दस टीमें इस हत्याकांड पर लगातार काम कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस टीमों को कोई क्लू नहीं मिला हैं।

    फूलवती हत्याकांड के हत्यारोपित गिरफ्तार नहीं होने पर बढ़ रहा आक्रोश

    ठाकुरद्वारा : व्यापारी की मां फूलवती हत्याकांड के आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों में आक्रोश है, वहीं व्यापारियों में भी दशहरा के बाद बाजार बंद करने की सुगबुगाहट है। कोतवाली के गांव माधोवाला निवासी 65 वर्षीय फूलवती की हत्या कर शव फेंक दिया गया था।

    ग्रामीणों ने हंगामा किया था और जाम भी लगाया था। 28 सितंबर को पोस्टमार्टम से शव वापस घर पहुंचने से पहले एसएसपी ने गुमशुदगी की विवेचना कर रहे दारोगा को निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई से आश्वस्त स्वजन ने शांतिपूर्वक शव का अंतिम संस्कार कर दिया था।

    इस बीच भाजपा के बढ़ापुर विधायक सुशांत सिंह ने माधोवाला पहुंचकर स्वजन को सांत्वना दी थी। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर निष्पक्ष राजफाश करने की मांग की थी।

    उन्होंने स्वजन के साथ ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि पुलिस जल्द ही राजफाश नहीं करती है तो छह अक्टूबर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर घटना से अवगत कराया जाएगा।

    दूसरी तरफ व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव सिंघल ने भी एसएसपी से वार्ता कर राजफाश करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि व्यापारी घटना का राजफाश नहीं होने पर बाजार बंद करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने दशहरा तक के लिए स्थगित कर दिया था। दशहरा बाद अधिकारियों से वार्ता कर निर्णय लिया जाएगा।

    फूलवती-ओमवती की हत्या में समानता के बाद कनेक्शन भी तलाश रही पुलिस

    उत्तराखण्ड के थाना जसपुर के मुरलीवाला निवासी ओमवती और ठाकुरद्वारा के गांव माधोवाला की फूलवती की हत्या में काफी समानता के बाद पुलिस ने दोनों मृतक महिलाओं के आपसी संबंध तलाशने की लाइन पर भी कार्य किया है।

    13 दिन के अंतराल में हुई हत्याओं में दोनों महिलाओं की उम्र में समानता के साथ जाति भी समान है, लेकिन संबंधों में पुलिस की जांच ओमवती के ग्राम मुरलीवाला से तीन किलोमीटर पहले भयपुर में जाकर रुक जाती है। फुलवटी का मायका मुरलीवाला के नजदीक ग्राम भायपुर का है। हालांकि फूलवती के स्वजन ने ओमवती से रिश्तेदारी होने से इंकार किया है।