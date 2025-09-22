मुरादाबाद में युवती की हत्या कर गन्ने के खेत में फेंकी लाश, रेप की आशंका; शिनाख्त में जुटी पुलिस
मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में युवती का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। शव की पहचान छिपाने के उद्देश्य से फेंका गया लगता है। पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है और आसपास के जिलों से संपर्क किया जा रहा है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कांठ क्षेत्र के गांव बेगमपुर में गन्ने के खेत में एक युवती का अर्द्धनग्न शव मिला है। दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। शव एक से दो दिन पुराना है। दूसरे स्थान पर हत्या करके शव गन्ने में खेत में फेंकने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस इंटरनेट मीडिया के माध्यम से शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।
गन्ने के खेत में शव मिला है। शव गन्ने के खेत में लाकर फेंका गया है। अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। शिनाख्त कराने के प्रयास में पुलिस जुटी है। कुंवर आकाश सिंह, एसपी देहात
