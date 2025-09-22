Language
    मुरादाबाद में युवती की हत्या कर गन्ने के खेत में फेंकी लाश, रेप की आशंका; शिनाख्त में जुटी पुलिस

    By sachin choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:37 PM (IST)

    मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में युवती का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। शव की पहचान छिपाने के उद्देश्य से फेंका गया लगता है। पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है और आसपास के जिलों से संपर्क किया जा रहा है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

    युवती की हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंका, दुष्कर्म की आशंका।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कांठ क्षेत्र के गांव बेगमपुर में गन्ने के खेत में एक युवती का अर्द्धनग्न शव मिला है। दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। शव एक से दो दिन पुराना है। दूसरे स्थान पर हत्या करके शव गन्ने में खेत में फेंकने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस इंटरनेट मीडिया के माध्यम से शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।

    गांव बेगमपुर निवासी भोपाल के खेत में गन्ने की फसल खड़ी है। सोमवार सुबह उनका बेटा अरविंद खेत में खाद डाल रहा था। अचानक उसकी नजर गन्ने के बीच एक युवती के शव पर पड़ी। उसने इसकी जानकारी ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी। कांठ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी युवती को पहचान नहीं सका।

    पुलिस को आशंका है कि घटना किसी अन्य स्थान की है और शव को पहचान छिपाने के उद्देश्य से बेगमपुर के खेत में लाकर फेंका गया है। पुलिस के अनुसार युवती की उम्र करीब 20 से 22 वर्ष के बीच की है। शव की स्थिति देखते हुए प्रथम दृष्टया दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया है।

    पुलिस का कहना है कि अगर युवती जिले की होती तो अब तक उसकी शिनाख्त हो जाती। आसपास के जिलों के थाना पुलिस से संपर्क कर रही है।

    गन्ने के खेत में शव मिला है। शव गन्ने के खेत में लाकर फेंका गया है। अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। शिनाख्त कराने के प्रयास में पुलिस जुटी है। कुंवर आकाश सिंह, एसपी देहात