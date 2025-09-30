Language
    कार में किशाेरी से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर पीटा... चीखने चिल्लाने पर छोड़ गए आरोपित

    By sachin choudhary Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:08 PM (IST)

    मुरादाबाद में ताइक्वांडो सीखकर लौट रही एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सहेली के प्रेमी की कार में युवक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने छेड़छाड़ मारपीट और धमकी देने की धाराओं में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ताइक्वांडो सीखने के बाद घर लौट रही किशोरी को उसकी सहेली ने अपने प्रेमी की कार में बैठा लिया। कार में सवार दूसरा युवक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने शोर मचाया तो लोगों ने कार को घेरने का प्रयास किया। आरोपित किशोरी को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    शोर मचाने के बाद आरोपित किशोरी को कार से उतारकर भागे

    सिविल लाइंस क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि बेटी ताइक्वांडो सीखने के लिए स्टेडियम के पास स्थित अकादमी में जाती है। दो दिन शाम करीब साढ़े छह बजे बेटी अपनी 17 वर्षीय सहेली के साथ ताइक्वांडो सीखने के बाद वापस आ रही थी। उसी दौरान किशोरी की सहेली का प्रेमी कार लेकर वहां पर पहुंच गया। बेटी को कार में बैठा लिया।

    एक अन्य युवक भी आकर कार में बैठ गया

    तभी मुकुल चौधरी नाम का युवक भी आकर कार में बैठ गया। मुकुल चौधरी ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। इस बीच आरोपित किशोर कार को चलाने लगा। किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी कर दी।

    इस बीच कार शाहपुर तक पहुंच गई थी। किसी तरह किशोरी ने कार का शीशा खोलकर शोर मचाया तो भीड़ एकत्रित हो गई। जिसके बाद आरोपित किशोरी को छोड़कर कार लेकर वहां से भाग गए। रात करीब नौ बजे किशोरी घर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी स्वजन को दी।

    पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपितों की कर रही तलाश

    एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित किशोरी, उसके किशोर साथी और मुकुल चौधरी नाम के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।