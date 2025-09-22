रूहेलखंड में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। होटल हॉलीडे रीजेंसी में हुई बैठक में चुनावी रणनीति पेश की गई जिसमें बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद रामपुर और संभल के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया। रालोद नेता डॉ. उज्ज्वल ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पंचायत चुनाव को महत्वपूर्ण बताया।

संवाद सूत्र, पाकबड़ा (मुरादाबाद)। रूहेलखंड की राजनीति में पंचायत चुनाव राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने साफ कर दिया है कि वह अकेले मैदान में उतरेगी। रविवार को होटल हॉलीडे रीजेंसी में रूहेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संचालन समिति के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व मंत्री डॉ. कुलदीप उज्ज्वल ने चुनावी रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि पार्टी की निगाह खास तौर पर बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर है।

रालोद नेता डॉ. उज्ज्वल ने कहा कि पंचायत चुनाव रालोद के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि इसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है। उन्होंने साफ किया कि यदि जिला पंचायत सदस्य सबसे अधिक रालोद के होंगे तो अध्यक्ष पद अपने आप पार्टी की झोली में जाएगा।