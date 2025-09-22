Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के पंचायत चुनाव के लिए RLD ने ठोकी ताल, इन पांच ज‍िलों के जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी पर फोकस

    By ISLAM SERI Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:36 PM (IST)

    रूहेलखंड में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। होटल हॉलीडे रीजेंसी में हुई बैठक में चुनावी रणनीति पेश की गई जिसमें बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद रामपुर और संभल के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया। रालोद नेता डॉ. उज्ज्वल ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पंचायत चुनाव को महत्वपूर्ण बताया।

    prefferd source google
    Hero Image
    पाकबड़ा में हॉलीडे रीजेंसी के प्रेसवार्ता के दौरान रालोद पदाधिकारी।- जागरण

    संवाद सूत्र, पाकबड़ा (मुरादाबाद)। रूहेलखंड की राजनीति में पंचायत चुनाव राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने साफ कर दिया है कि वह अकेले मैदान में उतरेगी। रविवार को होटल हॉलीडे रीजेंसी में रूहेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संचालन समिति के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व मंत्री डॉ. कुलदीप उज्ज्वल ने चुनावी रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि पार्टी की निगाह खास तौर पर बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रालोद नेता डॉ. उज्ज्वल ने कहा कि पंचायत चुनाव रालोद के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि इसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है। उन्होंने साफ किया कि यदि जिला पंचायत सदस्य सबसे अधिक रालोद के होंगे तो अध्यक्ष पद अपने आप पार्टी की झोली में जाएगा।

    बैठक में संचालन समिति के सदस्य विकास कादियान, मोहम्मद ज़ैद, रोहित प्रताप, हवलदार यादव, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक चौधरी, सरजीत सिंह, जफ़र, मनोज चौधरी (जिलाध्यक्ष मुरादाबाद), मतलूब एडवोकेट, शाहिद, केसर अब्बास, जितेंद्र यादव, नरेन्द्र आचार्य, सचिन चौधरी, अजीत सिंह एडवोकेट (प्रदेश सचिव), लवकुश फौजी, युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुज चौधरी, महिला प्रकोष्ठ की मंडल प्रभारी दीप माला सहित बरेली और मुरादाबाद मंडल के सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल हुए।

    यह भी पढ़ें- सपा कार्यालय विवाद : BJP प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद SP जिलाध्यक्ष बोले - ये भाजपा की साजिश