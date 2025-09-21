सपा कार्यालय विवाद : BJP प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद SP जिलाध्यक्ष बोले - ये भाजपा की साजिश

मुरादाबाद में सपा कार्यालय पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। सपा जिलाध्यक्ष ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। कांग्रेस ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। सपा का कहना है कि वे कानूनी रूप से कार्यालय पर काबिज हैं और जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाएंगे। यह विवाद दो दशक पुराना है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । सिविल लाइंस क्षेत्र के चक्कर की मिलक स्थित समाजवादी पार्टी (सपा) का कार्यालय राजनीतिक तकरार का नया केंद्र बन गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी के बयान के बाद यह मामला और गर्म हो गया।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने सपा का कार्यालय खाली कराने की बात कही थी, जिस पर सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह पहले से तय साजिश थी और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान ने इसका पर्दाफाश कर दिया है। कांग्रेस की एंट्री ने इसे और पेंचीदा कर दिया है।

सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव का कहना है कि मुरादाबाद मंडल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। दो सांसद और अधिकांश विधायक सपा के पास हैं। हाल ही में कुंदरकी उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा ने वोटों की बेईमानी की। आने वाले चुनाव सपा के हैं। भाजपा इसी से घबराकर प्रशासन पर दबाव बना रही है। कहा कि भाजपा चाहती है कि हमारे कार्यालय को खाली कराकर यह संदेश दे कि सपा कब्जाधारी है।

दे चुके नोटिस का जवाब जबकि, सच्चाई यह है कि हम कानूनी रूप से कोठी नंबर-04 पर काबिज हैं। प्रशासन को पहले नोटिस का जवाब दिया जा चुका है। अब दूसरे नोटिस का भी जवाब देंगे। इसके बाद भी अगर बात नहीं मानी गई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

सिर्फ सपा ही नहीं, कांग्रेस ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों को टारगेट करके साजिश की जा रही है। राजनीति में इस तरह की परंपराएं ठीक नहीं हैं।

आज बुलडोजर हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है, कल भाजपा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। गैर भाजपा सरकारें आएंगी तो यह भी जांचेगी कि आलीशान कार्यालय बनाने के लिए धनराशि कहां से आई और भवन की रजिस्ट्री किसके नाम है?