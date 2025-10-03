मुरादाबाद की रिहायशी बस्ती में 'जहर' घोल रही ये अवैध फैक्ट्रियां, लोगों ने DM से शिकायत की

मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में आवासीय इलाके में चल रही अवैध फैक्ट्रियों के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाली दुर्गंध और शोर के कारण उनका जीना मुश्किल हो गया है। निवासियों ने डीएम को सामूहिक पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि फैक्ट्रियों के पास कोई लाइसेंस नहीं है और विरोध करने पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कटघर क्षेत्र के मुहल्ला शिवपुरी के लोगों ने आवासीय बस्ती के बीच अवैध फैक्ट्रियों के संचालन पर कड़ा विरोध जताया है। पीड़ितों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाली दुर्गंध और तेज आवाज के कारण उनका जीवन दूभर हो गया है।

उन्होंने डीएम को सामूहिक प्रार्थना पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि हनुमान मंदिर वाली गली के निकट चार मकानों में अवैध फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं। इन फैक्ट्रियों में औद्योगिक और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है, जिससे पूरे क्षेत्र में जहरीली गंध फैलती रहती है। इससे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

कई लोग सांस संबंधी और अन्य बीमारियों से जूझने लगे हैं। लोगों का कहना है कि फैक्ट्रियों के बाहर न तो किसी प्रकार का बोर्ड लगा है और न ही लाइसेंस या अनुमति का कोई सबूत प्रदर्शित किया गया है। ये पूरी तरह से अवैध तरीके से संचालित की जा रही हैं। भारी वाहन दिनभर गली में आते-जाते रहते हैं, जिससे आवागमन बाधित हो गया है और बच्चों व महिलाओं का निकलना असुरक्षित हो गया है।

आरोप है कि जब उन्होंने फैक्ट्री संचालकों से आपत्ति जताई तो उन्हें अपशब्द कहकर धमकाया गया। यहां तक कि उनसे कहा गया कि अपने मकान के पैसे लेकर निकल जाओ, वरना जैसे हो वैसे पड़े रहो। इससे लोगों में गहरी नाराजगी है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

पीड़ितों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि तुरंत मौके पर जाकर जांच कराई जाए, इन फैक्ट्रियों की वैधता सुनिश्चित की जाए और अगर ये अवैध पाई जाएं तो इन्हें तत्काल बंद कराया जाए। साथ ही प्रदूषण और ध्वनि नियंत्रण संबंधी कदम उठाए जाएं ताकि बस्ती के लोगों को राहत मिल सके।