    किशोरी से दुष्कर्म कर बनाई अश्लील वीडियो, चार महीने से ब्लैकमेल कर रहा था पड़ोसी

    By sachin choudhary Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:17 PM (IST)

    मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में एक पड़ोसी युवक ने 16 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चार महीने तक उसका शोषण करता रहा। पीड़िता की मां ने आरोपी को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सोनू के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करते अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर चार माह से किशोरी का शोषण कर रहा था। अब किशोरी की मां ने आरोपित को बेटी के साथ देखा तो मामले की जानकारी हुई। पुलिस ने आरोपित सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर चार माह से कर रहा था शोषण

    क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि पड़ोस के मकान में एक साल से अमरोहा के रहरा क्षेत्र के गांव चंदनपुर बादर निवासी सोनू नाम का युवक किराये पर रहता है। 23 सितंबर को महिला और उसका पति काम पर गए थे। घर में 16 वर्षीय बेटी अकेली थी। दोपहर करीब 12 बजे वह काम से घर आई तो सोनू उसकी बेटी की साथ आपत्तिजनक हालत में था।

    आरोपित किशोरी की मां ने देखा तो हुई मामले की जानकारी, प्राथमिकी

    महिला को देख कर आरोपित सोनू वहां से भाग निकला हालांकि उसका मोबाइल वहीं गिर गया। बाद में महिला ने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि आरोपित ने चार माह पहले उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और अपने मोबाइल में उसकी अश्लील वीडियो और फोटो बना लिया। बाद में वह वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर कई बाद दुष्कर्म किया।

    विरोध किया तो आरोपित ने उसके दस साल के भाई को जान से मारने की भी धमकी दी। 25 सितंबर को आरोपित सोनू ने देवर के मोबाइल पर कॉल करके वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई।

    प्रभारी निरीक्षक मनीष सक्सेना ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपित की तलाश की जा रही है।