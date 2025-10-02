यूपी में माल भरा ट्रक गायब, बाेरियों में ऐसा क्या भरा था? जिसे देखते ही दंग रह गए अधिकारी

पुलिस ने 50 लाख की सुपारी से भरा एक गायब ट्रक बरामद किया है जिसका कोई ई-वेबिल नहीं था। कर्नाटक से दिल्ली जा रहे इस ट्रक की तलाश 12 सितंबर से जारी थी। दो व्यापारी माल पर दावा कर रहे हैं लेकिन दोनों दिल्ली में पंजीकृत हैं। पुलिस टैक्स चोरी की आशंका से जांच कर रही है और राज्य कर विभाग को सूचित कर दिया गया है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। टैक्स चोरी कर 50 लाख की सुपारी लाने का मामला सामने आया है। बुधवार को मूंढापांडे पुलिस ने दलपतपुर से सुपारी को गोदाम से बरामद कर लिया है। 50 लाख की सुपारी का कोई ई-वेबिल नहीं मिला है। यह सुपारी कर्नाटक से दिल्ली ट्रक से जा रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

12 सितंबर के बाद से ट्रक की लोकेशन नहीं मिलने पर सुपारी स्वामियों ने पुलिस से संपर्क किया तो माल बरामद कर लिया गया। राज्यकर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने माल के पत्र चेक किये तो इनके पास कोई पत्र नहीं मिले। हालांकि दो लोग इस माल की दावेदारी भर रहे थे। यह दोनों व्यापारी दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। उत्तर प्रदेश में बिना पंजीयन के ही माल उतरवाया गया है। अब इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है।

यह है पूरा मामला कर्नाटक से दिल्ली जा रहे ट्रक में करीब 50 लाख रुपये की सुपारी-तंबाकू भरा था। 12 सितंबर के बाद से ट्रक का जीपीएस बंद जा रहा था। व्यापारियों ने जीपीएस सिस्टम की अंतिम लोकेशन निकलवाई तो मूंढापांडे के दलपतपुर की निकली। व्यापारियों ने पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस ने जीपीएस लोकेशन को चेक करते हुए बुधवार को गोदाम पर छापा मार दिया। गोदाम में सुपारी भरी थी। उसी ट्रक में सुपारी-तंबाकू को भरवाया गया। इंस्पेक्टर मूंढापांडे मोहित चौधरी ने इस मामले में टैक्स चोरी की आशंका जताते हुए राज्यकर विशेष अनुसंधान शाखा के अपर आयुक्त ग्रेड टू आरए सेठ से संपर्क किया।

मूंढापांडे थाने में राज्यकर विभाग की टीम पहुंची। ट्रक का कोई ई-वेबिल नहीं मिला। माल के कोई पत्र भी नहीं थे। हां इस माल के दो दावेदार जरूर खड़े थे जो अपना-अपना माल बताकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। राज्यकर विभाग की टीम ने दाेनों व्यापारियों का रिकार्ड खंगाला तो वह दिल्ली में पंजीकृत थे।

यूपी में उनका कोई पंजीयन नहीं था। फिलहाल अब पुलिस सुपारी-तंबाकू के मालिक के बारे में पता लगाएगी। इसके बाद राज्यकर की टीम माल को कार्यालय लाएगी। फिर बिना टैक्स चुकाए यह माल नहीं छोड़ा जाएगा। श्रीलंका आदि देश से आ रहा टैक्स चोरी का माल मूंढापांडे के दलपतपुर में पकड़ी गई सुपारी-तंबाकू की कीमत 50 लाख रुपये आंकी जा रही है। सुपारी-तंबाकू का ट्रक दलपतपुर की स्क्रैप की फैक्ट्री में उतारा गया था। फिलहाल इसकी पुष्टि होना बाकी है कि माल की टैक्स चुकाया गया है या नहीं। राज्यकर अधिकारियों ने मामला सुपारी स्वामी की पुष्टि के लिए पुलिस पर छोड़ दिया है। इसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा।