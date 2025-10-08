मुरादाबाद में लोन के नाम पर हड़पे 11 लाख, तीन भाई नामजद और तीन अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज

संवाद सूत्र, बिलारी। लोन के नाम पर साढ़े 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तीन भाइयों और तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

ढकिया नरू गांव के निवासी दयाराम ने सोनकपुर थाने के उमरारा गांव के प्रकाश पासी, उसके भाई रोहन और गुड्डू के खिलाफ यह शिकायत की है। दयाराम ने बताया कि उसने अपने बच्चों के लिए मकान बनाने के लिए रिश्तेदारों से लगभग पांच लाख रुपये उधार लिए थे। जब उसने बैंक से लोन लेने का विचार किया, तो आरोपितों ने उसे जल्दी लोन दिलाने का आश्वासन दिया।