मुरादाबाद में लोन के नाम पर हड़पे 11 लाख, तीन भाई नामजद और तीन अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज
मुरादाबाद के बिलारी में लोन के नाम पर 11.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ढकिया नरू गांव के दयाराम ने प्रकाश पासी और उसके भाइयों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने लोन दिलाने के बहाने उनके खाते से 10 लाख रुपये निकाल लिए और बाद में धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सूत्र, बिलारी। लोन के नाम पर साढ़े 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तीन भाइयों और तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
