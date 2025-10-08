Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में लोन के नाम पर हड़पे 11 लाख, तीन भाई नामजद और तीन अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज

    By Awadesh Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    मुरादाबाद के बिलारी में लोन के नाम पर 11.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ढकिया नरू गांव के दयाराम ने प्रकाश पासी और उसके भाइयों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने लोन दिलाने के बहाने उनके खाते से 10 लाख रुपये निकाल लिए और बाद में धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    लोन के नाम पर हड़पे साढ़े ग्यारह लाख रुपये।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बिलारी। लोन के नाम पर साढ़े 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तीन भाइयों और तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    ढकिया नरू गांव के निवासी दयाराम ने सोनकपुर थाने के उमरारा गांव के प्रकाश पासी, उसके भाई रोहन और गुड्डू के खिलाफ यह शिकायत की है। दयाराम ने बताया कि उसने अपने बच्चों के लिए मकान बनाने के लिए रिश्तेदारों से लगभग पांच लाख रुपये उधार लिए थे। जब उसने बैंक से लोन लेने का विचार किया, तो आरोपितों ने उसे जल्दी लोन दिलाने का आश्वासन दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दयाराम ने अपनी पत्नी के आधार और पैन कार्ड की जानकारी उन्हें दी। तीन जून को एक्सिस बैंक में खाता खुलवाने के बाद आरोपित ने उसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए। दो महीने बाद, बैंक से साढ़े ग्यारह लाख रुपये आए, लेकिन आरोपित ने उससे दस लाख रुपये ले लिए। जब दयाराम ने पैसे मांगे, तो उसे धमकाया गया। कोतवाली प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ मामला कर लिया है।

    यह भी पढ़ें- वोट दो या फिर अंगूठा… इतना कहते ही काट दी उंगली, यूपी में पंचायत चुनाव से पहले ही हुई हिंसा