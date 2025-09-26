Language
    बरेली के सेल्समैन शराब की दुकानों में बेच रहे थे पंजाब की दारू, पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

    By sachin choudhary Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:31 AM (IST)

    मुरादाबाद में पंजाब की शराब बेचते तीन लोग गिरफ्तार हुए जिसके बाद बरेली के शराब कारोबारी ने विरोध में 26 दुकानें बंद करवा दीं। आरोप है कि मुरादाबाद के कारोबारी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। आबकारी विभाग ने हस्तक्षेप कर दुकानें खुलवाईं। एसपी सिटी ने आरोपों को निराधार बताया। यह घटनाक्रम शराब कारोबारियों के बीच विवाद को दर्शाता है।

    शराब की दुकानों के सेल्समैन बेच रहे थे पंजाब की शराब। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । मझोला क्षेत्र के शाहपुर तिगरी बाइपास रोड, दिल्ली रोड समेत तीन तीन स्थानों से पुलिस ने पंजाब की अंग्रेजी शराब बेचते हुए तीन लोगों को पकड़ लिया। तीनों बरेली निवासी शराब कारोबारी के सेल्समैन हैं।

    पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी लिखी तो बरेली निवासी शराब कारोबारी ने मुरादाबाद के शराब कारोबारी पर फर्जी मुकदमा लिखवाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को मुरादाबाद की 26 शराब की दुकानों को बंद करवा दीं। जानकारी पर अधिकारियों ने कारोबारी को बुलाया। जिला आबकारी अधिकारी ने उनसे वार्ता कर करीब एक घंटे बाद शराब की दुकानों को खुलवा दिया। जिला आबकारी अधिकारी ने डीएम को पूरा घटनाक्रम बताया।

    शराब की दुकानें लाटरी सिस्टम से आवंटित की गई थी। मुरादाबाद में शराब की कुछ दुकानें बरेली निवासी एक शराब कारोबारी को भी मिली थी। इसको लेकर अप्रैल में कई बार हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बाद से सब ठीक चल रहा था।

    पुलिस ने किया गिरफ्तार

    मझोला पुलिस ने गुरुवार सुबह दिल्ली रोड स्थित पुरानी देसी शराब की दुकान के पास से पंजाब में बिकने के लिए अधिकृत अंग्रेजी शराब की 17 बोतल के साथ सुभाषचंद्र रस्तोगी, शाहपुर तिगरी बाइपास रोड अंग्रेजी शराब की 21 बोतल के साथ प्रवीन निवासी सूरजनगर कटघर और दिल्ली रोड स्थित देसी शराब की दुकान के पास से अंग्रेजी शराब की 21 बोतल के साथ दिलीप निवासी बरेली को पकड़ लिया।

    इसकी जानकारी बरेली निवासी कारोबारी को हुई तो उन्होंने मुरादाबाद के कारोबारी पर फर्जी तरीके से प्राथमिकी लिखाने का आरोप लगाते हुए 26 शराब की दुकाने बंद करा दीं। आरोप लगाया कि शराब सिंडिकेट चलाने वाले मुरादाबाद का शराब कारोबारी इसी तरह लोगों को परेशान करता है। कारोबारी के सहयोगी जिला आबकारी अधिकारी रवींद्र प्रताप सिंह के पास पहुंच गए। वहां पर वार्ता हुई। इसके बाद करीब 11 बजे शराब की दुकानों को खुलवा दिया गया।

    सेल्समैन शराब की दुकानों के आसपास पंजाब की शराब बेच रहे थे। पुलिस ने तीन को पकड़ा है। दुकानें बंद नहीं हुई। वार्ता कर दुकानों को खुलवा दिया गया था। -रवींद्र प्रताप सिंह, जिला आबकारी अधिकारी

    पुलिस ने तीनों को पंजाब की शराब बेचते हुए रंगेहाथ पकड़ा है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। जो आरोप लगाए गए है वह निराधार हैं। -कुमार रणविजय सिंह, एसपी सिटी