    बरेली बवाल के बाद इस जिले में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट, पीएसी जवानों की तैनाती

    By sachin choudhary Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    बरेली में हुई घटना के बाद मुरादाबाद पुलिस जुमे की नमाज को लेकर सतर्क है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ शांति बनाए रखने के लिए बैठकें की जा रही हैं। सुरक्षा के लिए सिविल पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए जाएंगे। मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    मुगलपुरा क्षेत्र में पैदल मार्च करती पुलिस। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बरेली बवाल के बाद जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर हैं। पुलिस मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात कर रही है। मुगलपुरा पुलिस ने गुरुवार की शाम क्षेत्र में पैदल मार्च किया और लोगों से जुमे की नमाज शांति पूर्ण तरीके से अदा करने की बात कही। सिविल पुलिस के अलावा पीएसी के जवानों को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। पुलिस ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आइ लव मोहम्मद लेकर पिछले जुमे को बरेली में जमकर बवाल हुआ था। ऐसे में मुरादाबाद पुलिस भी जुमे को लेकर अलर्ट पर है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की गई है। उनसे कहा गया है कि किसी का भी ज्ञापन नहीं लिया जाएगा। किसी को भी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है।

    सुरक्षा के लिए थानों की पुलिस के अलावा पीएसी के जवान भी तैनात किए जाएंगे। जामा मस्जिद पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए है। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। एक कंपनी पीएसी लगाई गई है।

    इसके अलावा थाना पुलिस ने गुरुवार को शाम क्षेत्र में पैदल मार्च कर लोगों से बात की है। सभी को बता दिया गया है कि अगर किसी ने माहौल खराब करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    अलर्ट पर रही पुलिस, शांति पूर्ण निपटा दशहरा

    दशहरा पर्व को लेकर जिले की पुलिस अलर्ट पर रही। अधिकारी भी हर मेले का भ्रमण करते रहे। एसएसपी सतपाल अंतिल पुलिस बल के साथ सबसे पहले छजलैट पहुंचे। इसके बाद वह अगवानपुर रामलीला मैदान पर पहुंच गए। यहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए महिलाओं को मिशन शक्ति के पंपलेट वितरित किए।

    इसके बाद उन्होंने शहर के सभी दशहरा मेले में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इतना ही नहीं प्रकाश नगर स्थित रामलीला में पहुंचे। वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस की सतर्कता के चलते दशहरा मेला शांति पूर्ण तरीके से निपट गया। जिससे बाद पुलिस ने भी राहत की सास ली।