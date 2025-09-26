यूपी के इस जिले में बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने में देरी, कैसे मिलेगी छात्रवृत्ति?

UP Scholarship | मुरादाबाद में माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े छात्रों की छात्रवृत्ति में पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू होनी थी लेकिन तीन महीने बाद भी यह लागू नहीं हो पाई है। स्कूलों में मशीनें नहीं लगी हैं जिससे छात्रों की उपस्थिति पुराने तरीके से दर्ज हो रही है। शिक्षकों ने तकनीकी कमियों को कारण बताया है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े छात्रों की छात्रवृत्ति में पारदर्शिता लाने और धांधलेबाजी पर रोक लगाने के लिए शासन ने बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। इसके तहत जुलाई से जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की हाजिरी अब मशीन के जरिए दर्ज होनी थी। नियम यह तय किया गया कि यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 फीसदी से कम होगी तो उसे छात्रवृत्ति से वंचित रखा जाएगा। लेकिन, तीन माह गुजर जाने के बाद भी यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो सकी है।

जुलाई से अब तक न तो सभी स्कूलों में बायोमैट्रिक मशीनें स्थापित हो पाई हैं और न ही कहीं-कहीं लगी मशीनों का संचालन शुरू हो सका है। परिणामस्वरूप छात्रों की हाजिरी अभी भी पुराने ढंग से ही दर्ज हो रही है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब बायोमैट्रिक से उपस्थिति दर्ज ही नहीं हो रही, तो 75 फीसदी हाजिरी का निर्धारण किस आधार पर होगा और छात्रवृत्ति पाने का पैमाना क्या रहेगा। शिक्षकों का कहना है कि तकनीकी अव्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण यह प्रक्रिया अटक गई है।

कई स्कूलों में मशीनें भेजी ही नहीं गईं, वहीं कुछ स्थानों पर नेटवर्क और बिजली की समस्या भी बाधा बनी हुई है। दूसरी ओर छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक संशय में हैं कि जब तक उपस्थिति आनलाइन दर्ज नहीं होगी, तब तक छात्रवृत्ति पर खतरा बना रहेगा।

परिषद की ओर से यह व्यवस्था इसलिए लाई गई थी ताकि फर्जी हाजिरी और छात्रवृत्ति घोटालों पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल यह योजना अधर में लटकी दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कंप्यूटर के माध्य से आनलाइन हाजिरी रोज लगाई जा रही है।