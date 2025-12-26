‘कंपनी में पैसा लगाने पर कम समय में दोगुना होगा पैसा’, निवेश करने पर डूबे लाखों रुपये तो खुला राज!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। साइबर ठगों ने एक कारोबारी को वॉट्सएप कॉल के जरिए निवेश पर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 33 लाख 92 हजार रुपये की ठगी कर ली। शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और आइटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भगतपुर टांडा क्षेत्र के रोशनपुर रोड स्थित इंडियन पार्क निवासी आस मोहम्मद मैसर्स पंजाब ट्रेडिंग कम्पनी के प्रोपराइटर हैं। पीड़ित के अनुसार 25 अगस्त को एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें वॉट्सएप कॉल कर संपर्क किया।

कॉल करने वाले ने खुद को निवेश से जुड़ा विशेषज्ञ बताते हुए उसकी कंपनी में पैसा लगाने पर कम समय में रकम दोगुनी करने का दावा किया।

आकर्षक मुनाफे का लालच देकर आरोपित ने उनका भरोसा जीत लिया। आरोपित की बातों में आकर आस मोहम्मद ने 26 अगस्त से 29 नवंबर के बीच अलग-अलग चरणों में कुल 33.92 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

रुपये डलवाने के लिए उन्हें कई बैंकों के खाते उपलब्ध कराए थे, जिनमें एयू बैंक, डीसीबी बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक समेत अन्य बैंक खाते शामिल थे। पीड़ित ने इन खातों में रकम भेजी।

कुछ समय बाद जब न तो किसी प्रकार का लाभ मिला और न ही आरोपित से संपर्क हो पाया, तब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। कॉल और संदेश बंद होने के बाद आस मोहम्मद ने मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।