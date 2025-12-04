वकील का अश्लील वीडियो बनाने का दावा, युवती समेत 4 पर FIR, जानिए पूरा मामला

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। इंटरनेट मीडिया पर अधिवक्ता का अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी देकर 4.5 लाख की मांग की गई। अधिवक्ता के अनुसार, पिछले कई दिनों से एक युवती और उसके दो साथी लगातार उन्हें धमकाकर साढ़े चार लाख रुपये की मांग कर रहे थे।

आरोपितों ने वीडियो काल के दौरान उनकी अश्लील वीडियो बनाने का दावा भी किया। रुपये नहीं देने पर वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी थी। अधिवक्ता की शिकायत पर साइबर थाने में आरोपित अलीशा शर्मा, दिनेश शर्मा, पंकज शर्मा एवं एक अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई।

पीड़ित अधिवक्ता के अनुसार, आरोपितों ने बातचीत के दौरान कई बार धमकी के संदेश भेजे। आरोपितों ने कहा था कि रुपये नहीं देने पर प्रतिष्ठा धूमिल कर दी जाएगी। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद संगठित साइबर ठग गिरोह द्वारा ब्लैकमेलिंग के मामले को गंभीरता से लिया है। साइबर पुलिस द्वारा आरोपितों तक पहुंचने और उनके नेटवर्क को खंगालने के लिए एक विशेष तकनीकी टीम लगाई गई है।