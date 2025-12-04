Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वकील का अश्लील वीडियो बनाने का दावा, युवती समेत 4 पर FIR, जानिए पूरा मामला

    By Mehandi Hasan Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    एक वकील 'सेक्स्टॉर्शन' का शिकार हो गई। वीडियो कॉल पर उसकी आपत्तिजनक क्लिप बनाकर, उसे वायरल करने की धमकी दी गई और 4.5 लाख रुपये की मांग की गई। वकील ने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। इंटरनेट मीडिया पर अधिवक्ता का अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी देकर 4.5 लाख की मांग की गई। अधिवक्ता के अनुसार, पिछले कई दिनों से एक युवती और उसके दो साथी लगातार उन्हें धमकाकर साढ़े चार लाख रुपये की मांग कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपितों ने वीडियो काल के दौरान उनकी अश्लील वीडियो बनाने का दावा भी किया। रुपये नहीं देने पर वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी थी। अधिवक्ता की शिकायत पर साइबर थाने में आरोपित अलीशा शर्मा, दिनेश शर्मा, पंकज शर्मा एवं एक अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई।

    पीड़ित अधिवक्ता के अनुसार, आरोपितों ने बातचीत के दौरान कई बार धमकी के संदेश भेजे। आरोपितों ने कहा था कि रुपये नहीं देने पर प्रतिष्ठा धूमिल कर दी जाएगी। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद संगठित साइबर ठग गिरोह द्वारा ब्लैकमेलिंग के मामले को गंभीरता से लिया है। साइबर पुलिस द्वारा आरोपितों तक पहुंचने और उनके नेटवर्क को खंगालने के लिए एक विशेष तकनीकी टीम लगाई गई है।

    जो, मोबाइल लोकेशन, काल रिकार्ड, चैट हिस्ट्री, बैंक ट्रांजेक्शन और अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। वहीं अधिवक्ता के इस प्रकरण से कचहरी में अधिवक्ताओं में हलचल मची है। साथी अधिवक्ताओं ने इसे पेशेवर प्रतिष्ठा पर हमला बताया। कई अधिवक्ता दिनभर इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे। अगर शहर में साइबर ठग इस तरह से अधिवक्ताओं को निशाना बनाने लगे हैं, तो यह गंभीर है।

     

    अधिवक्ता से वाट्सएप चैट के माध्यम से रुपये मांगे गए हैं। इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साइबर टीम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच के बाद आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी।

    - कुमार रणविजय सिंह, एसपी सिटी


    यह भी पढ़ें- मुरादाबाद में देवर से अवैध संबंध में पत्नी ने कराई पति की हत्या, खुद को बचाने के लिए चली ये चाल, प्रेमी से मरवाई गोली