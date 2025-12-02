मुरादाबाद में देवर से अवैध संबंध में पत्नी ने कराई पति की हत्या, खुद को बचाने के लिए चली ये चाल, प्रेमी से मरवाई गोली

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा में अवैध संबंध के चक्कर में अंशू ने चचेरे देवर नवनीत के हाथों पति रूपेंद्र सिंह की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। भाभी से शादी करने के लिए नवनीत सोमवार रात तहेरे भाई रूपेंद्र के घर पहुंचा और कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मारकर जान ले ली। किसी को शक न हो, इसलिए साजिश रचने वाली अंशू बच्चों को लेकर खुद मायके चली गई थी। नवनीत सुबह आत्महत्या की कहानी गढ़ने लगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह मौके पर ही तमंचा छोड़ना भूल गया। कड़ाई से पूछताछ में नवनीत ने गुनाह कबूल लिया और पूरे षड्यंत्र से राजफाश हुआ। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित नवनीत को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, फरार अंशू की तलाश की जा रही है। स्कूल बस चालक रूपेंद्र के परिवार में पत्नी अंशू, एक बेटा व बेटी हैं। दो दिन पहले चालक ने पत्नी व बच्चों को उसके मायके में छोड़ा था। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे रूपेंद्र का शव चारपाई पर पड़ा मिला।

कनपटी से निकल रहा था खून उसकी कनपटी से खून निकल रहा था। चचेरे भाई नवनीत का शोर सुनकर पहुंचे मुहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी भी पहुंचे। सीओ आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि जांच के दौरान घटनास्थल यानी कमरे में न तमंचा मिला और ना ही खोखा। घर खंगाला तो कमरे से बाहर 315 बोर का खोखा मिला। हत्या का संदेह पुख्ता हुआ तो नवनीत से कड़ाई से पूछताछ हुई।

हत्याकांड का राज कुछ ही देर में खुल गया। पता चला कि मृतक की पत्नी अंशू और चचेरे भाई नवनीत में अवैध संबंध थे। अंशू नवनीत से शादी करना चाहती थी, लेकिन रूपेंद्र इसमें बाधा बन रहा था। तीन दिन पहले अंशू ने नवनीत से मिलकर पति की हत्या करने की साजिश रची। वह खुद दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। घर पर रूपेंद्र अकेले थे। सोमवार रात नवनीत घर में घुस गया। उसने चारपाई पर सो रहे तहेरे भाई की कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद अपने घर आकर सो गया।