मुरादाबाद में सांड को बचाने के चक्कर में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत; 3 घायल
मुरादाबाद में सांड को बचाने के प्रयास में एक पिकअप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर पाकबड़ा थाने के सामने मंगलवार की रात करीब दस बजे सांड को बचाने के चक्कर में पिकअप ने अनियंत्रित होकर बाइक सवारों को रौंद दिया। इससे एक युवक की मौत हो गई। जबकि तीन घायल हो गए। घायलों को टीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया।
मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे पिकअप दिल्ली की ओर से मुरादाबाद की तरफ जा रहा था। पाकबड़ा थाने के सामने हाईवे पर अचानक सांड आ गया। पिकअप के चालक ने बचाने का प्रयास किया। जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया और बराबर में चल रहे बाइक सवारों को रौंद दिया।
पिकअप के नीचे दबे बाइक सवार युवक
बाइक पर दो युवक सवार थे। पिकअप वाहन बाइक को टक्कर मारते हुए मिठाई की दुकान से टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवक पिकअप वाहन के नीचे दब गए और चालक व हेल्पर भी पिकअप में फंस गए।
हादसे के बाद मौके पर लोग आ गए और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस और लोगों ने सभी घायलों को निकालकर टीएमयू अस्पताल भिजवा दिया जहां बाइक सवार फरमान निवासी ईदगाह पाकबड़ा को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य तीन का उपचार चल रहा है। दो की हालत गंभीर बनी हुई है।
