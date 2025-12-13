Language
    नकल करते पकडे़ गए 2 छात्र, परीक्षा हॉल से 6 मोबाइल जब्त, 20 म‍िलने की रही चर्चा

    By Tej Prakash Saini Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। हिंदू कालेज में स्नातक पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान दो छात्र नकल करते पकड़े गए। साथ ही छह छात्रों के मोबाइल फोन जब्त किए गए। गुरुवार दोपहर दो से पांच बजे तक जीव विज्ञान व बीकाम पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा हुई। इस दौरान तीसरी पाली में पहुंचे छात्रों की तलाशी ली गई। इसमें परीक्षा केंद्र पर छह मोबाइल फोन पकड़े गए। हालांकि 20 मोबाइल मिलने की चर्चा रही। लेकिन, कालेज प्रशासन ने 20 मोबाइल मिलने से इन्कार किया है।

    घटना गुरुवार तीसरी पाली की है। कई छात्र नियमों का उल्लंघन करते हुए मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष में पहुंचे थे। तलाशी के दौरान मोबाइल पकड़े जाने पर तलाशी टीम से छात्रों ने नोकझोंक भी की। दो छात्रों को पर्ची से नकल करते बताया जा रहा है जबकि चर्चा थी कि मोबाइल फोन से नकल कर रहे थे।

    परीक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहीं एसएस शालिनी राय और उनकी टीम ने तीसरी पाली में छात्रों के मोबाइल जब्त कर लिए। स्थिति को देखते हुए पुलिस को भी केंद्र पर बुला लिया गया, जिससे माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। कालेज प्रशासन ने पकड़े गए दोनों छात्रों के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की है।

    परीक्षाओं को नकल मुक्त रखने के लिए निगरानी और सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। छात्रों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्र में किसी भी इलेक्ट्रानिक उपकरण के साथ प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। प्राचार्य प्रो. एसएस रावत ने कहा कि मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे। आगे भी नकल करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

    चेकिंग व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

    हिंदू कालेज में परीक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन पकड़े जाने पर चेकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर पाली के परीक्षा प्रभारी नियुक्त हैं। परीक्षा के दौरान कई जिम्मेदार छुट्टियों होने से उनके अधिनस्थ व्यवस्था संभाल रहे हैं। तीनों पालियों के परीक्षा प्रभारी की निगरानी में कक्ष में जाने से पहले टीम सघन चेकिंग करती है। फिर परीक्षार्थी नकल करने का दुस्साहस के साथ मोबाइल भी साथ ले जा रहे हैं।

    इसके बाद भी परीक्षार्थी मोबाइल लेकर घुस रहे हैं। मारपीट में आए दिन सुर्खियों में रहने वाला हिंदू कालेज नकल के मामले पकड़े जाने में भी पीछे नहीं है। इस पर कालेज प्रशासन की सफाई है कि जब चेकिंग ठीक से होती है तभी पकड़े भी जा रहे हैं। तीसरे व पांचवें सेमेस्टर परीक्षाएं एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही हैं। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय कराएगा।

     

