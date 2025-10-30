GST चोरी का खेल राजफाश, लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दो लोहे से भरे ट्रक पकड़े जाने के बाद मुरादाबाद में शुरू हुई एक जांच ने टैक्स चोर के दिल्ली से लेकर श्रीनगर और भोपाल तक फैले सिंडिकेट का राजफाश किया है। ये ट्रक कथित रूप से एक व्यापारी के नाम पर चल रहे थे, लेकिन जब दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि जिस फर्म के नाम से माल भेजा जा रहा था, उसके दो मोबाइल नंबरों पर अलग-अलग नाम से देशभर में लगभग 122 जीएसटी पंजीकरण हैं।

टीम अब इस पूरे सिंडीकेट के लेनदेन, ट्रांसपोर्ट चैनल और बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पंजीयन में सभी पर अंकित नामक शख्स ने खुद को प्रवीण श्रीवास्तव का किराएदार दिखा रखा था। पंजीकरण के लिए राजाजीपुरम निवासी प्रवीण का ही किराएदार दिखाकर बिजली बिल लगाया गया था। इसमें प्रवीण श्रीवास्तव ने राजाजी पुरम स्थित पटेल नगर थाने में ई-एफआइआर दर्ज कराई है।

अपर आयुक्त ग्रेड वन मुरादाबाद अशोक कुमार सिंह के अनुसार, यह काफी बड़ा टैक्स फर्जीवाड़ा प्रतीत हो रहा है। 24 अक्टूबर की देर रात मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर भेजे गए दो लोहे के स्क्रैप से भरे ट्रक राज्य कर विभाग ने पकड़े थे। अंकित कुमार के नाम पर एके इंटरप्राइजेस नाम से फर्म के नाम पर दर्ज मोबाइल नंबर काल करने पर स्विच ऑफ मिले। ट्रक कब्जे में लेकर विभागीय पोर्टल पर फर्म तलाशी तो एक ही मोबाइल नंबर पर अलग-अलग फर्म व नाम से उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि दिल्ली, भोपाल, श्रीनगर, यमुनानगर, रोहतक, ग्रेटर नोएडा, रांची, इंदौर और छत्रपति शिवाजी नगर जैसे 60 प्रमुख शहरों में फर्म पंजीकृत दिखीं।