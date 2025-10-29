जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शासन स्तर से मंगलवार को बड़े पैमाने पर आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले किये गए। एडीएम प्रशासन की जिम्मेदारी देख रहे गुलाब चंद्र के आईएएस संवर्ग में प्रोन्नत होने के बाद उन्हें महाराजगंज के सीडीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके स्थान पर फिरोजाबाद में एडीएम न्यायिक के पद पर तैनात संगीता देवी को एडीएम प्रशासन बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव का स्थानांतरण कर एडीएम सिटी अलीगढ़ बनाया गया है। उनके स्थान पर मुरादाबाद में ही तैनात पीसीएस अफसर विनय पांडेय को सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बागपत में एडीएम वित्त एवं राजस्व की जिम्मेदारी देख रहे पंकज वर्मा एमडीए सचिव बनाए गए हैं।

प्रदेश सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान से पहले मंगलवार को तीन मंडलायुक्त व 10 जिलाधिकारियों सहित 46 आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। चूंकि इस समय एमएलसी की शिक्षक व स्नातक सीटों की मतदाता सूची बनाने का कार्य भी चल रहा है इसलिए इन अधिकारियों के तबादले से पहले भी सरकार ने चुनाव आयोग से इजाजत ली है।