Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योगी सरकार ने IAS गुलाब चंद्र कि‍या तबादला, इस मह‍िला अधि‍कारी को सौंपी मुरादाबाद ADM प्रशासन की ज‍िम्‍मेदारी 

    By Anuj Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस गुलाब चंद्र का तबादला कर दिया है। संगीता देवी को मुरादाबाद का एडीएम प्रशासन नियुक्त किया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल से मुरादाबाद के प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव जिले के विकास में सहायक होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शासन स्तर से मंगलवार को बड़े पैमाने पर आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले किये गए। एडीएम प्रशासन की जिम्मेदारी देख रहे गुलाब चंद्र के आईएएस संवर्ग में प्रोन्नत होने के बाद उन्हें महाराजगंज के सीडीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके स्थान पर फिरोजाबाद में एडीएम न्यायिक के पद पर तैनात संगीता देवी को एडीएम प्रशासन बनाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव का स्थानांतरण कर एडीएम सिटी अलीगढ़ बनाया गया है। उनके स्थान पर मुरादाबाद में ही तैनात पीसीएस अफसर विनय पांडेय को सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बागपत में एडीएम वित्त एवं राजस्व की जिम्मेदारी देख रहे पंकज वर्मा एमडीए सचिव बनाए गए हैं।

    प्रदेश सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान से पहले मंगलवार को तीन मंडलायुक्त व 10 जिलाधिकारियों सहित 46 आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। चूंकि इस समय एमएलसी की शिक्षक व स्नातक सीटों की मतदाता सूची बनाने का कार्य भी चल रहा है इसलिए इन अधिकारियों के तबादले से पहले भी सरकार ने चुनाव आयोग से इजाजत ली है।

    सरकार ने विंध्याचल, सहारनपुर व मेरठ मंडल के मंडलायुक्त बदल दिए हैं। हाथरस, सीतापुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, कौशांबी, बलरामपुर, ललितपुर, श्रावस्ती व रामपुर के जिलाधिकारी भी नए बनाए हैं। मतदाता सूची का एसआइआर सात फरवरी तक चलना है। ऐसे में अब फील्ड में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण चुनाव आयोग की अनुमति के बगैर नहीं हो सकेंगे। ऐसे में सरकार ने 75 जिलाें में से 10 में जिलाधिकारी बदल दिए हैं। महानिदेशक मत्स्य राजेश प्रकाश विंध्याचल के मंडलायुक्त बनाए गए हैं।