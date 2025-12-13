सोना-चांदी की कीमतें आसमान पर! चांदी हो सकती ₹2 लाख के पार, जानें क्यों सुरक्षित निवेश की ओर भाग रहे निवेशक

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सोना और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आइबीजेए के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 1,32,000 रुपये पर पहुंच गई, जो अब तक का उच्चतम स्तर माना जा रहा है। वहीं चांदी के दाम भी रिकार्ड तेजी के साथ 1,95,100 रुपये प्रति किलो तक पहुंचे थे, जो शनिवार को 1,91, 800 पहुंचे।

इससे बाजार में हलचल तेज हो गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो एक दिसंबर को सोना 1,30,700 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 12 दिसंबर तक बढ़कर 1,32,000 रुपये पर पहुंच गया। इसी अवधि में चांदी 1,76,000 रुपये प्रति किलो से उछलकर 1,95,180 रुपये प्रति किलो हो गई। लगातार तीसरे दिन चांदी ने अधिक बढ़ी।

इससे पहले 11 दिसंबर को चांदी 1,88,281 रुपये और 10 दिसंबर को 1,86,350 रुपये प्रति किलो पर थी। सर्राफा कारोबारी अमित गुप्ता के अनुसार, पालिटिकल तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ती अनिश्चितता ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर मोड़ा है। वैश्विक तनाव के कारण सोने की मांग बढ़ रही है।

कमजोर डालर और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से भी सोने की होल्डिंग कास्ट कम हुई है, जिससे निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों की खरीद भी सोने की कीमतों को समर्थन दे रही है। सराफा बाजार गंज के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल के अनुसार, चीन समेत कई देश अपने रिजर्व बैंक में सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं।

अनुमान है कि इस साल 900 टन से ज्यादा सोने की खरीद की गई है। यही कारण है कि सोना इस साल एक लाख 35 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी के दाम दो लाख रुपये प्रति किलो के पार जाने की संभावना भी जताई जा रही है।