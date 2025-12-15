Language
    दान में आई दौलत पर 'नजर'! पंजाब के किसानों के लिए जुटाए ₹1.10 करोड़ डकारने की साजि‍श

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    बाढ़ पीड़ितों के लिए मुरादाबाद मंडल से जुटाए ₹1.10 करोड़ अमरोहा के गुरुद्वारे में हड़पने का प्रयास। गुरुद्वारे कमेटी पर गंभीर आरोप।  ग्रामीणों की शिका ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पंजाब में बाढ़ के चलते बर्बाद हुए किसानों की मदद के लिए आगे आकर मुरादाबाद मंडल के 50 से अधिक गांवों से एकत्र की गई करीब एक करोड़ दस लाख रुपये की धनराशि को अमरोहा के गुुरुद्वारे में हड़पने का प्रयास किया गया। पंचायतों के बाद भी बाढ़ प्रभावित किसानों तक धनराशि नहीं पहुंची तो मदद करने वाले ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत करनी शुरू कर दी।

    पुलिस से शिकायत होता देख रविवार में आनन-फानन में फिर से पंचायत बैठ गई। पंचायत में तय हुआ कि पंजाब के चट्टा गांव के किसानों को दस हजार रुपये प्रति एकड़ धनराशि बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में बम विस्फोट में मारे गए अमरोहा के दो युवकों के स्वजन को भी ढाई-ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे।

    सितंबर माह में पंजाब में आई बाढ़ के बाद कई जिलों के किसान बर्बाद हो गए थे। फसलें खराब हो गई थी तो उनके घर तक गिर गए थे। इतना ही नहीं वहां के किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। इसी को देखते हुए देश के कई जिलों से लोगों ने पंजाब के किसानों की मदद करनी शुरू कर दी थी।

    मुरादाबाद मंडल के भी 50 से अधिक गांवों से मदद पहुंचाने के लिए लोग आगे थे। कुछ न तो पंजाब पहुंचकर सीधे किसानों को मदद की धनराशि दे दी थी। जबकि तमाम गांवों के लोगों ने अमरोहा जिले के सरकड़ा कमाल गांव में स्थित गुरुद्वारे में गांवों से एकत्र की गई मदद पहुंचाई थी।

    गांव के लोगों ने गेहूं समेत अन्य खातों खाने पीने की चीज के साथ धनराशि एकत्र की थी। तमाम सामग्री एकत्र होने के बाद कई गणमान्य लोगों ने निर्णय लिया था कि राहत सामग्री को बेच दी जाए और उसके बदले मिले रुपये पंजाब के किसानों तक पहुंचाए जाए। सभी सामग्री बेचने के बाद करीब एक करोड़ दस लाख रुपये एकत्र हो गए थे। जो रुपये गुरुद्वारे कमेटी के बैंक खाते में डाल दिए गए थे।

    इसके बाद पंजाब बाढ़ सहायता कार्डिनेशन कमेटी मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारियों ने काफी प्रयास किया लेकिन गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से बाढ़ प्रभावित किसानों तक धनराशि नहीं पहुंचाई। नवंबर माह में शिक्षक विधायक श्री हरिसिंह ढिल्लो साहब के यहां पंचायत हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि बाढ़ में मृतकों के आश्रित परिवारों को एक एक लाख रुपए एनईएफटी कर दिए जाएंं।

    जट्टा गांव के किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ राशि भेज दी जाए। इसके बाद भी धनराशि प्रभावित किसानों को नहीं भेजी गई। अब पंजाब बाढ़ सहायता कार्डिनेशन कमेटी मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारियों ने मदद करने वाले सभी गांवों के लोगों से गुरुद्वारा कमेटी के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र देने के लिए कहा।

    कुछ गांव के लोगों ने शिकायती पत्र दे भी दिया। इस जानकारी के बाद रविवार को फिर से पंचायत हुई। पंचायत में बाढ़ प्रभावित किसानों के साथ दिल्ली बम विस्फोट में मारे गए दोनों के स्वजन को ढाई-ढाई लाख रुपये की मदद करने का निर्णय हुआ।

     

