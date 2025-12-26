Language
    इंस्टाग्राम से हुआ प्यार, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का प्रयास; दो साल पहले युवक से हुई थी मुलाकात

    By Sachin Choudhary Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:01 AM (IST)

    सिविल लाइंस क्षेत्र में करीब दो साल पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई मुलाकात के बाद युवक और युवती का प्यार परवान चढ़ गया। युवक ने युवती से शादी करने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में करीब दो साल पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई मुलाकात के बाद युवक और युवती का प्यार परवान चढ़ गया। युवक ने युवती से शादी करने का वादा कर दिया।

    पांच जून को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। छेड़छाड़ करते हुए अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    क्षेत्र के कस्बा अगवानपुर में रहने वाली युवती ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह एक आनलाइन एक कंपनी में काम करती थी। इसी दौरान इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान कांठ क्षेत्र के गांव बेगमपुर निवासी सारिक हुई। बातचीत बढ़ने के साथ आरोपित उसके करीब आ गया।

    आरोप है कि सारिक ने फोन हैक कर उसकी निजी फोटो व वीडियो अपने कब्जे में ले लिए और उन्हें प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। आरोपित ने शादी का दबाव बनाया और युवती के मना करने पर भी वह नहीं माना। ब्लैकमेलिंग के चलते युवती शादी के लिए राजी हो गई।

    पांच जून को युवक ने युवती को बुलाया और उसके बाद उसने शादी का झांसा देकर आपत्तिजनक फोटो खींचे और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। अब आरोपित शादी करने से इनकार कर रहा है।

    इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।