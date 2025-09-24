Language
    ‘मैं हवस में अंधा हो गया था… गुनहगार हूं मुझे सजा दो’, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया बेटी का दुष्कर्मी

    By sachin choudhary Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:51 AM (IST)

    एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देने के बाद अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई है जिसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

    दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार, बोला गुनहगार हूं...सजा दे दो

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा क्षेत्र में पत्नी को तीन तलाक देने के बाद नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपित पिता को काशीपुर चुंगी से मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस की गिरफ्त में आते ही आरोपित बोला- हवस में अंधा हो गया था, मैं गुनहगार हूं... मुझे सजा दे दो। वहीं, पुलिस ने नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज कराए और मेडिकल परीक्षण भी कराया। उसकी मां ने बेटी के गर्भवती होने का दावा किया है।

    यह है पूरा मामला

    ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र में अलीगंज रोड स्थित भूसा कारोबारी ने तीन माह पहले पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया था। इसके बाद से पत्नी अपने मायके में रह रही है और छह बच्चे अपने पिता के पास रह रहे हैं।

    उसकी 15 वर्षीय पुत्री ने शनिवार रात शोर मचाकर पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपित छोटे बेटे को साथ लेकर फरार हो गया था। आरोपित ने अपनी पुत्री को धमकी दी थी कि उसने किसी को बताया, तो बेटे को गला घोंटकर मार डालेगा।

    पुलिस ने उसकी मां को भी कोतवाली बुलाया था। इसके बाद पीड़ित के शिकायती पत्र पर आरोपित पिता के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी। दुष्कर्म के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार था।

    प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांचाल ने बताया कि आरोपित को काशीपुर चुंगी से गिरफ्तार किया है। घटना के बाद वह अपनी ससुराल पहुंचा था। वहीं पर अपनी बाइक खड़ी कर बेटे को भी छोड़ आया था। आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    वहीं, पुलिस ने न्यायालय में पीड़ित लड़की के बयान दर्ज कराए। साथ ही न्यायालय के आदेश पर किशोरी को उसकी मां के साथ भेज दिया गया। मां अपने बच्चों के साथ ससुराल चली गई।

    पत्नी को घर से निकालने के बाद बेटी को स्कूल जाने से रोका

    आरोपित ने पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकालने के बाद 15 वर्षीय बेटी को स्कूल जाने से रोक दिया था। बेटी के साथ दुष्कर्म किया तो उसे लगा कि स्कूल में जाकर किसी को बता न दे, इसलिए घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी।

    उधर, नाबालिग दुष्कर्म का विरोध करती, तो आरोपित बेटे की हत्या करने की धमकी देता था। भाई की जान बचाने के लिए नाबालिग प्रताड़ना झेलती रही। शनिवार रात हिम्मत कर उसने शोर मचा दिया। आरोपित ने कई बार बेटी के साथ मारपीट भी की।

    आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में लड़की के बयान दर्ज कराए गए। उसे उसकी मां को सौंप दिया गया है।

    -आशीष प्रताप सिंह, सीओ कटघर