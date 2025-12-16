10°C तापमान और सबसे घना कोहरा, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मुसीबत, ट्रेनें भी लेट

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सोमवार की सुबह इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा। सर्दी व कोहरा बढ़ने से अब जन जीवन प्रभावित होने लगा है। रात से ही कोहरे की दस्तक हो गई थी, जिसका असर सुबह तक बना रहा। 100 मीटर की दूरी पर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

वाहन चालक हेडलाइट और फाग लाइट जलाकर सावधानी से गुजरते नजर आए। सड़कों पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी रही और लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। कोहरे के बीच स्कूली बच्चे पूरी तरह गर्म कपड़ों में पैक नजर आए। ठंड का असर भी साफ दिखा। सुबह-शाम लोग पूरी तरह गर्म कपड़ों में पैक नजर आए। सुबह दस बजे बजे के बाद धूप निकली तब राहत मिली।

न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर पड़ा है। कई ट्रेनें दो से तीन घंटे तक लेट चल रही हैं। जयनगर से अमृतसर जाने वाली स्पेशल ट्रेन 10 घंटे 25 मिनट की देरी से चल रही है। प्रयागराज की ओर से आने वाली लिंक एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट रही, जबकि सियालदह एक्सप्रेस भी निर्धारित समय से देरी से पहुंची।

कोहरे के कारण मुरादाबाद रेल मंडल से होकर गुजरने वाली करीब 80 ट्रेनें रद की जा चुकी हैं। काठगोदाम से दिल्ली जाने वाली 15035 ट्रेन भी डेढ़ घंटा देरी से मुरादाबाद पहुंची। इस ट्रेन के पहुंचने का समय शाम सात बजे है। लेकिन, रात 8:30 बजे यह ट्रेन पहुंची। दरभंगा से चलने के बाद ट्रेन संख्या 12210 भी एक घंटा देरी से चल रही है।