Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेपाल जाकर वाट्सएप कॉल से फंसाते थे लोग, 1 करोड़ 64 लाख की साइबर ठगी में एक और जालसाज गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:39 PM (IST)

    मुरादाबाद में साइबर अपराध पुलिस ने एक और साइबर ठगी के आरोपित आकिब जावेद को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कारोबारी को ट्रेडिंग के नाम पर झांसा देकर एक करोड़ 64 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने पहले ही चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित नेपाल से व्हाट्सएप कॉल कर लोगों को ठगते थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस की गिरफ्त में साइबर ठग के आरोपित।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गलशहीद क्षेत्र के गांधीनगर में रहने वाले कारोबारी से एक करोड़ 64 लाख की साइबर ठगी के मामले में साइबर अपराध थाने की पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपित उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर गांव निवासी आकिब जावेद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेडिंग का झांसा देकर ठगे थे रुपये

    आरोपित ने अपने अन्य साथियों के साथ कारोबारी को कॉल कर ट्रेडिंग करने का झांसा देकर एक करोड़ 64 लख रुपए ठग लिए थे। इस मामले में साइबर अपराध थाने की पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए जसपुर निवासी आरोपितों को गिरफ्तार कर साइबर ठगी का राजफाश किया था। पकड़े गए जावेद के चार साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

    आरोपित नेपाल जाकर वाट्सएप के जरिए कॉल करते थे

    आरोपित नेपाल जाकर व्हाट्सएप के जरिये काल कर लोगों को ट्रेनिंग के नाम पर रकम ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद अलग-अलग खातों में रकम को भेज दिया जाता है। साइबर पुलिस ने कारोबारी से ठगी गई रकम से करीब 47लाख रुपये होल्ड कराए हैं और 20 लाख रुपये कारोबारी के खाते में वापस करा दिये है।

    बाकी रकम भी पुलिस कराएगी वापस

    एसपी क्राइम सुभाष चन्द्र गंगवार में बताया बाकी रकम भी वापस कराने का प्रयास किया जा रहा है। 