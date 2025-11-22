मुरादाबाद मंडल: कांग्रेस प्रभारी प्रदीप नरवाल ने की मतदाता सूची समीक्षा, बीएलए नियुक्ति पर दिए खास निर्देश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर कांग्रेस ने मंडल स्तर पर समीक्षा तेज कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश के सह प्रभारी प्रदीप नरवाल ने शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक फार्म हाउस में मंडल के मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल और बिजनौर के जिला व शहर अध्यक्षों तथा कोआर्डिनेटरों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में प्रदीप नरवाल ने बीएलए नियुक्ति को लेकर सभी कोआर्डिनेटरों से बंद कमरे में अलग-अलग बातचीत की और नियुक्ति से जुड़ी सूची लेकर निर्देश दिए।

कहा कि कैडर के लोगों को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जाएगी। बैठक में मौजूद नेताओं ने प्रशासन द्वारा जारी मतदाता सूचियों में भारी अनियमितताओं की शिकायतें भी प्रभारी के समक्ष रखीं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि एक ही परिवार के नाम अलग-अलग बूथों पर दर्ज किए जाने से मतदाताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने ऐसे मामलों को वोटरों की प्रभावित पहचान और प्रक्रिया को जटिल बनाने की साजिश बताया।

प्रदीप नरवाल ने सभी जिला व शहर अध्यक्षों को निर्देशित किया कि बूथ निर्धारण में त्रुटियों और मतदाता सूचियों में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ तत्काल आपत्तियां दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर वोट की चोरी होने नहीं देगी और इसके लिए पार्टी संगठन बूथ स्तर तक पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहेगा।

आगामी चुनावी तैयारियों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान पर अपनी निगरानी और कड़ी कर दी है। यह बैठक बंद कमरे में हुई, जहां नरवाल ने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्तियों को लेकर सभी कोआर्डिनेटरों से व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग वार्ता की। उन्होंने प्रत्येक जिले से बीएलए नियुक्तियों की विस्तृत सूची प्राप्त की और बूथ-स्तर की तैयारियों का गहन मूल्यांकन किया।

नेताओं ने खोली वोटर लिस्ट की ‘गड़बड़ियों’ की फाइल समीक्षा के दौरान जिला और शहर अध्यक्षों ने प्रशासन द्वारा जारी मतदाता सूचियों में मौजूद अनियमितताओं की खुलकर शिकायत की। कई नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ मतदाताओं के नाम गायब हैं तथा कई कालोनियों की सूची में आवंटन गलत तरीके से किया गया है। नेताओं ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और मतदाताओं को भ्रमित करने वाला कदम बताया। कुछ पदाधिकारियों ने यहां तक कहा कि इससे मतदाता पहचान प्रभावित हो रही है और कई लोग वोट डालने से वंचित हो सकते हैं।

प्रभारी प्रदीप नरवाल ने सभी जिलाध्यक्षों और शहर अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदाता सूचियों में दिख रही गड़बड़ियों के खिलाफ तुरंत आपत्तियां दर्ज की जाएं और प्रत्येक बूथ पर बीएलए को सक्रिय कर सही जानकारी जुटाई जाए।कांग्रेस किसी भी हालत में वोट की चोरी नहीं होने देगी। हर बूथ पर संगठन को पूरी मजबूती से खड़ा होना होगा।

उन्होंने पदाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि गांवों, मुहल्लों तथा नगर क्षेत्रों में मतदाता सूची संबंधी जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि सही मतदाता सही बूथ पर दर्ज हो।बैठक के अंत में प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर पर कमियों को दूर करके मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगी।