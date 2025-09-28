यूपी में 13 साल की लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, गांव के ही दो युवकों ने की वारदात

मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र में जागरण देखकर वापस लौट रही 13 वर्षीय किशोरी का दो लोगों ने अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके ठिकानों पर भी दबिश दे रही है।

थाना सिविल लाइन के एक कस्बा निवासी एक 13 वर्षीय किशोरी छजलैट थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने फूफा के घर 15 दिन पूर्व मेहमानदारी में आई थी 27 सितंबर की रात को रिश्तेदारी में जागरण देखकर वह 12:30 बजे अपने फूफा के घर जा रही थी तभी रास्ते में अगवानपुर के मोहल्ला सराय फारूक निवासी कार्तिक पुत्र राजपाल राहुल पुत्र हरनाम उसे जबरन उठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया ।

रात को ही उसके रिश्तेदारों ने काफी तलाश की परंतु उसका पता नहीं चला तो रविवार को सुबह 4:00 बजे वह अपनी रिश्तेदारी में पहुंची और पूछने पर बताया कि कार्तिक और राहुल रात 12:30 बजे उसे उठाकर ले गए थे और उसके साथ दुष्कर्म किया है।

उसके फूफा एवं लोग किशोरी को लेकर थाना छजलैट पहुंचे और पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ नाम जद तहरीर दी पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।