ईदगाह पर बकरीद को लेकर बकरे खरीदते ग्राहक।- जागरण

मुरादाबाद, शुभम शर्मा। ईद उल अजहा यानी बकरीद के लिए बाजार में खरीदारी अंतिम चरण पर है। गुरुवार को बकरीद पर बकरों की कुर्बानी की तैयारियों में देर शाम तक लोग जुटे रहे। शहर ईदगाह, गलशहीद, रामपुर दोराहा, करूला समेत विभिन्न क्षेत्रों में बकरों की मंडी सजी है। बकरों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिलारी से लाया गया अजमेरी नस्ल का 100 किलो के राजा (बकरा) की कीमत ईदगाह की पूरी मंडी में सबसे अधिक थी। हालांकि, राजा का कोई खरीदार नहीं मिला। 'पांच फीट के 'राजा' की कीमत यूं ही नहीं है महंगी' राजा को लेकर आए मुहम्मद आसिम ने बताया कि वह गुरुवार को फिर मंडी में उसकी बोली लगवाएंगे। उन्होंने बताया कि साढ़े पांच फीट के राजा की कीमत यूं ही महंगी नहीं है। वह सिर्फ चना या घास के साथ ही रोज सुबह दोपहर और शाम को दो किलो दूध पीता है और 100-150 ग्राम बादाम व केले खाता है। कुंदरकी से आए 80 किलो के सुल्तान की कीमत 85 हजार रुपये थी, जिसे मुहम्मद उवैस ने खरीदा। नईम ने बताया कि सुल्तान तोतापरी नस्ल का है, इसकी खासियत होती है कि इसके कान लंबे होने के साथ ही लंबी कद काटी का होता है। बाजार में 11 हजार से एक लाख रुपये तक के बकरे बाजार में 11 हजार से एक लाख रुपये तक के बकरे हैं। बुधवार को लगी बाजार में सबसे महंगा बकरा एक लाख रुपये का रहा। गलशहीद निवासी शोएब ने बताया कि कई वर्षों से वह यहां मंडी मतें बकरे बेच रहे हैं, जो लाखों में बिकते हैं। महंगाई के कारण इनके दामों में फर्क आया है। पहले यही बकरे डेढ़ लाख तक कीमत में आसानी से बिक जाते थे। सफेद रंग के बकरे को खरीदने के लिए खरीदार मोलतोल करते रहे। महंगाई के बाद भी कुर्बानी के लिए ऊंची कीमतों के बकरों की खूब मांग रही। बकरे खरीदने से पहले खरीदारों ने की खूब जांच परख खरीदार दांत, सींग से लेकर बकरे की सेहत और शरीर की जांच-परख कर रहे थे। किसी ने कद तो किसी ने रंग व नस्ल देखकर बकरा खरीदा। बकरा खरीदने आए बुजुर्ग शाहिद हुसैन ने बताया कि दाम से ज्यादा कुर्बानी के भाव पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह के दिखावे से बचना चाहिए।

Edited By: Vinay Saxena