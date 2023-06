Bareilly: बकरीद के अवसर पर शहर में भारी वाहन के प्रवेश पर रोक, सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगा डायवर्जन

बकरीद पर 29 जून को शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। परिवर्तित मार्ग से भारी वाहन गुजर सकेंगे। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से डायवर्जन लागू किया गया है। एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह के मुताबिक बकरीद पर ईदगाहों व मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की जाती है। नमाज के समय ईदगाह व मस्जिदों में नमाजियों की संख्या अधिक होने के कारण यातायात प्रभावित हो सकती है।

बकरीद के अवसर पर शहर में भारी वाहन के प्रवेश पर रोक

जागरण संवाददाता, बरेली : बकरीद पर 29 जून को शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। परिवर्तित मार्ग से भारी वाहन गुजर सकेंगे। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से डायवर्जन लागू किया गया है। एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह के मुताबिक, बकरीद पर ईदगाहों व मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की जाती है। नमाज के समय ईदगाह व मस्जिदों में नमाजियों की संख्या अधिक होने के कारण नमाजी ईदगाह व मस्जिदों के सामने, सड़कों व खाली स्थानों पर नमाज अदा करते हैं जिससे यातायात प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। इसी के चलते डायवर्जन लागू किया गया है। कल यानी गुरुवार की सुबह पांच बजे से रात 12 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा। इन जगहों पर डायवर्जन रहेगा लागू? बदायूं रोड से आने वाले समस्त भारी वाहन रामगंगा तिराहा, बुखारा मोड से फरीदपुर होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। कोई भी भारी वाहन रामगंगा तिराहा से चौपला पुल की तरफ नहीं आयेगा।

लखनऊ से दिल्ली / मेरठ की तरफ जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाईपास होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।

दिल्ली/मेरठ से लखनऊ जाने वाले भारी वाहन परसाखेड़ा बड़ा बाइपास से फरीदपुर होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।

पीलीभीत व नैनीताल से लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाईपास फरीदपुर होते हुए लखनऊ को जायेंगे।

पीलीभीत,बीसलपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन जो जनपद बदायूं की तरफ जायेंगे, वह बिलयधाम व नवदिया झाला से फरीदपुर, बुखारा मोड से रामगंगा होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे। वापसी का भी इनका यही मार्ग होगा।

पीलीभीत व नैनीताल से आने वाले भारी वाहन दिल्ली के लिये बड़ा बाइपास होते गंतव्य को जायेंगे।

बरेली से बदायूं जाने वाले भारी वाहन सैटेलाइट, जीरो प्वाइंट इनवर्टीज तिराहा, फरीदपुर, बुखारा मोड से रामगंगा होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।

दिल्ली की तरफ से आने वाली रोडवेज बसें परसाखेडा तिराहा से बडा बाइपास विलय धाम से बैरियर-2, सैटेलाइट तिराहा, चौकी चौराहा से पुराना बस स्टैंड को जायेंगी। यही रूट बरेली से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों का होगा।

