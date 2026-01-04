आसपा नगर अध्यक्ष ने विहिप जिलाध्यक्ष को दी बम से उड़ाने की धमकी, FB पर RSS-बजरंग दल को बताया था आतंकी संगठन, FIR दर्ज
मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष शराफत अली पर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सचिन विश्नोई को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप लगा है। श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिलाध्यक्ष सचिन विश्नोई को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में आजाद समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष शराफत अली के विरुद्ध भोजपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई है। जिला मंत्री किशन पाल सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर फेसबुक के जरिए वीडियो प्रसारित होने का हवाला देते हुए बताया कि आरोपित शराफत अली आजाद समाज पार्टी (आसपा) का नगर अध्यक्ष भी है।
उसने अपने अकाउंट से जारी वीडियो में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि को आतंकवादी संगठन बताया है। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुईं हैं। आरोप है कि जब मुरादाबाद ग्रामीण (ठाकुरद्वारा) जिलाध्यक्ष विहिप सचिन विश्नोई ने उन्हें फोन किया तो आरोपित ने बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी दी।
कठोर कार्रवाई करने की मांग
उन्होंने आरोपित के आतंकवादी संगठन का सदस्य होने की आशंका जताते हुए जांच कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। भोजपुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 299 व 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को हिरासत में ले लिया।
प्रसारित वीडियो दो दिन पूर्व का बताया जा रहा। दैनिक जागरण वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस मामले में जब आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमित कुमार से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो फोन तो उठा लेकिन बात नहीं हो पाई।
