आसपा नगर अध्यक्ष ने विहिप जिलाध्यक्ष को दी बम से उड़ाने की धमकी, FB पर RSS-बजरंग दल को बताया था आतंकी संगठन, FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिलाध्यक्ष सचिन विश्नोई को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में आजाद समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष शराफत अली के विरुद्ध भोजपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई है। जिला मंत्री किशन पाल सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर फेसबुक के जरिए वीडियो प्रसारित होने का हवाला देते हुए बताया कि आरोपित शराफत अली आजाद समाज पार्टी (आसपा) का नगर अध्यक्ष भी है।

उसने अपने अकाउंट से जारी वीडियो में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि को आतंकवादी संगठन बताया है। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुईं हैं। आरोप है कि जब मुरादाबाद ग्रामीण (ठाकुरद्वारा) जिलाध्यक्ष विहिप सचिन विश्नोई ने उन्हें फोन किया तो आरोपित ने बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी दी।

कठोर कार्रवाई करने की मांग उन्होंने आरोपित के आतंकवादी संगठन का सदस्य होने की आशंका जताते हुए जांच कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। भोजपुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 299 व 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को हिरासत में ले लिया।