अजय राय ने भाजपा पर बोला तीखा हमला, कहा- भाजपा ने योगी के विरोधी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई लोगों को बर्बाद कर रही है।

    वह दिल्ली से लौटते समय शहर के एक होटल में रुके थे और यहां पत्रकारों से उन्होंने बात की। कहा कि सिरप से जुड़े मामलों में अहम तस्वीरों और साक्ष्यों को जानबूझकर बचाया जा रहा है, जबकि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को जेल भेजा जा रहा है।

    अजय राय ने भाजपा संगठन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोधी माने जाते हैं, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी गई क्योंकि वे योगी जी के करीबी थे।

    उन्होंने कहा कि भाजपा की अंदरूनी खींचतान अब सार्वजनिक हो चुकी है और इसका नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है।

