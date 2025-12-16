अजय राय ने भाजपा पर बोला तीखा हमला, कहा- भाजपा ने योगी के विरोधी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई लोगों को बर्बाद कर रही है।

वह दिल्ली से लौटते समय शहर के एक होटल में रुके थे और यहां पत्रकारों से उन्होंने बात की। कहा कि सिरप से जुड़े मामलों में अहम तस्वीरों और साक्ष्यों को जानबूझकर बचाया जा रहा है, जबकि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को जेल भेजा जा रहा है।