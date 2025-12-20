साइबर अलर्ट: आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ठगों की नजर, एआइ के जरिए रच रहे अश्लील साजिश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। साइबर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक का दुरुपयोग कर ठग उद्योगपतियों और संपन्न परिवारों की महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। इंटरनेट मीडिया से महिलाओं की तस्वीरें उठाकर उन्हें अश्लील रूप में परिवर्तित कर रहे हैं और फिर उन्हीं तस्वीरों को भेजकर महिलाओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बदनामी के डर से अधिकांश पीड़ित महिलाएं पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसका फायदा ठग बेखौफ होकर उठा रहे हैं। ठग पहले इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सएप से महिलाओं की सार्वजनिक तस्वीरें डाउनलोड करते हैं। इसके बाद एआई आधारित साफ्टवेयर की मदद से उन तस्वीरों को अश्लील और आपत्तिजनक रूप दे दिया जाता है।

फिर इन फर्जी तस्वीरों को महिलाओं को भेजकर धमकी दी जाती है कि यदि उन्होंने मोटी रकम नहीं दी तो इन तस्वीरों को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया जाएगा या उनके परिवार और परिचितों को भेज दिया जाएगा। मुरादाबाद में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें पीड़ित महिलाएं मानसिक तनाव और सामाजिक बदनामी के भय से चुप्पी साधे हुए हैं। कई मामलों में ठगों ने लाखों रुपये की मांग की है।

बताया जा रहा है कि उद्योगपतियों और व्यापारियों की पत्नियों को खास तौर पर इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ठगों को उनसे बड़ी रकम मिलने की उम्मीद रहती है। पुलिस का कहना है कि एआइ तकनीक के आसान और सस्ते होने से इस तरह के अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। आम व्यक्ति के लिए असली और फर्जी तस्वीरों में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि ठगों की धमकियों का असर ज्यादा हो रहा है।

घटना नंबर एक : मुगलपुरा क्षेत्र की एक युवती ने अपने कुछ फोटाे फेसबुक पर पोस्ट किए थे। इसी बीच ठगों ने फेसबुक से वह फोटो उठा लिए और उसके बाद उन्हें एआइ के माध्यम से अश्लील बनाकर युवती के साथ भेज दिए। बाद में फोटो प्रसारित करने की धमकी देने लगा। फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर ठगों ने करीब एक लाख रुपये हड़प लिए। युवती ने बदनामी के डर से इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी।