'आई लव मोहम्मद' को लेकर बरेली में बवाल के बाद मुरादाबाद में दोबारा सड़कों पर उतरी पुलिस, पूरे यूपी में हाई अलर्ट

मुरादाबाद में आइ-लव-मोहम्मद को लेकर अलर्ट जारी किया गया। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई जिसके बाद बरेली में घटना के कारण प्रदेश में हाईअलर्ट जारी किया गया। पुलिस ने ड्रोन से निगरानी रखी और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आइ-लव-मोहम्मद को लेकर प्रदेश में अलर्ट है। किसी भी दशा में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए जुमे की नमाज को लेकर पहले से ही भारी फोर्स संग डीएम व एसएसपी फोर्स संग मैदान में थे। शांतिपूर्ण नमाज अदा हुई। लोग घरों को निकल गए।

इस बीच बरेली में बवाल की जानकारी के बाद प्रदेश भर में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया जिसके बाद दोबारा से पुलिस सड़कों पर उतरी और मोर्चा संभाला। हालांकि, जिले में माहौल शांतिपूर्ण है। पल-पल की स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अफसरों ने सभी से अपील की है कि किसी के भी बहकावे में ना आए। खुराफात की दशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आइ-लव-मोहम्मद प्रकरण को लेकर जिले में संभावित जुलूस निकालने की सूचना के मद्देनजर शुक्रवार को पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले भर में कड़े इंतजाम किए गए। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई।

डीएम अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल ने खुद मैदान में उतरे। जामा मस्जिद पहुंचे और और नमाज अदा होने तक डेरा डाले रहे। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाहों से बचने का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से विभिन्न मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों की निगरानी की।

खासकर उन स्थानों पर विशेष नजर रखी गई, जहां किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही थी। इसके अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। जामा मस्जिद के अलावा सभी स्थानों नमाज शांति पूर्ण अदा हो गई।

बरेली में हुए बवाल के बाद एक बार फिर पुलिस सड़कों पर उतर आई। जगह-जगह पैदल मार्च करते हुए अधिकारियों ने दोबारा से निगरानी बढ़ा दी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, सीओ सुनीता दहिया, सीओ कुलदीप गुप्ता, वरुण कुमार व फोर्स लगातार शहर में भ्रमणशील रही। एक बार फिर धर्मगुरुओं से अधिकारियों ने संवाद करना शुरू कर दिया। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई।

पुलिस की कड़ी सुरक्षा में केवट संवाद को पहुंचे श्रीराम बरेली में बवाल के बाद प्रकाश नगर रामलीला ग्राउंड से श्रीराम, लक्ष्मण और मां सीता बने कलाकारों को केवट संवाद के लिए लाल बाग स्थित राम गंगा किनारे पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। सुरक्षा के इतने कडे इंतजाम थे कि पुलिस की जीप के अलावा बाइक पर सवार होकर पुलिस कलाकारों के साथ-साथ चल रही थी। सीओ कुलदीप कुमार गुप्ता के अलावा इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार पीएसी के जवानों के साथ राम गंगा तक पहुंचे। प्रकाश नगर से लालबाग तक करीब पांच किलो मीटर की दूरी है और केवट संवाद का रामगंगा घाट पर सजीव मंचन होता है।

धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के बढ़ाए गए इंतजाम इस समय शहर में रामलीला चल रही है। दुर्गा पूजा के पंडाल गए है। दशहरा भी करीब है। शुक्रवार को बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए है। धार्मिक स्थलों पर अब भी पुलिस तैनात रहती थी, लेकिन अब अधिकारियों ने अधिक सुरक्षा कर्मी लगाने के निर्देश दिए है।