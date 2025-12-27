घने कोहरे का कहर: अमरोहा और संभल में सड़क हादसों में दो की मौत, कई घायल

जागरण टीम, मुरादाबाद। घने कोहरे के बीच अमरोहा और संभल में दो सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इनमें दो लोगों की मौत हुई, जबकि इतने ही लोग गंभीर घायल हो गए।

बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत में किसान की मौत

हसनपुर-संभल मार्ग पर शनिवार तड़के करीब पांच बजे उझारी के नजदीक अंबर पैलेस के सामने ट्रैक्टर और बस की भिड़ंत में ट्रैक्टर चालक किसान इब्राहीम की मृत्यु हो गई। वह अमरोहा के ही सैदनगली के रहने वाले थे और किसान सहकारी चीनी मिल गजरौला हसनपुर में अपने गन्ने की पर्ची लेकर गए थे। किसान की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है।